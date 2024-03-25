Lapa lapa kar yağışı gece yarısı başlıyor! Ankara'dan sonra sıra İstanbul'da, hava resmen buz kesecek
Lapa lapa kar yağışı başladı. Hava sıcaklıkları eksiye düşüyor, İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın ilk gününde yurdun batı bölümünü "sarı" kodla uyardı. Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 23 kentte fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
• 25 Mart 2024 - 08:20 • Son Güncelleme:
• 25 Mart 2024 - 08:20 • Son Güncelleme: