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Gündem Lapa lapa kar yağışı gece yarısı başlıyor! Ankara'dan sonra sıra İstanbul'da, hava resmen buz kesecek
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Lapa lapa kar yağışı gece yarısı başlıyor! Ankara'dan sonra sıra İstanbul'da, hava resmen buz kesecek

Lapa lapa kar yağışı başladı. Hava sıcaklıkları eksiye düşüyor, İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın ilk gününde yurdun batı bölümünü "sarı" kodla uyardı. Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 23 kentte fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

• 25 Mart 2024 - 08:20 • Son Güncelleme:
• 25 Mart 2024 - 08:20 • Son Güncelleme:
1 Lapa lapa kar yağışı gece yarısı başlıyor Ankaradan sonra sıra İstanbulda, hava resmen buz kesecek

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

2 Lapa lapa kar yağışı gece yarısı başlıyor Ankaradan sonra sıra İstanbulda, hava resmen buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya Mersin il merkezi hariç), İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş ve Erzurum çevreleri, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Denizli hariç, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Denizli hariç, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu’nun batısında, güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Çanakkale'nin güney ve doğusu, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarınakşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleriden itibaren bölge geneli (Antalya ve Mersin il merkezi hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ; iç kesimleri ile Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

9 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatısının akşam saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuzeybatısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİVAS °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

10 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bölgenin batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/ saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

12 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Van'ın doğusu ile gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmurlu, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

VAN °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu

13 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT 1°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

14 Meteorolojinin sarı kodla uyardı iller şu şekilde sıralandı:

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardı iller şu şekilde sıralandı:

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak, Yalova.

15 PROF. DR. ŞENDEN YAĞMUR VE KAR UYARISI

PROF. DR. ŞEN'DEN YAĞMUR VE KAR UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün Pazartesi sabah saatlerinde kıyı Ege Trakya, öğlenden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış kuvvetli. Marmara Ege de rüzgar Güneyden zamanla fırtına hızında esecek. Yağış akşam İç Anadolu Gece ve yarın doğu ve güneydoğu Anadolu'ya kayacak

16 Lapa lapa kar yağışı gece yarısı başlıyor Ankaradan sonra sıra İstanbulda, hava resmen buz kesecek

Bugün Ege ve Marmara'da rüzgar güney batıdan 6-8 kuvvetinde (60-70) hızında eseceğinden çatı uçmaları ağaç devrilmelerine dikkat. Marmara ve kuzey Ege de sabah ve öğlen gökgürültülü yağış su baskınları yapabilir Hafta ortasından itibaren tüm yurtta sıcaklıklarda önemli artış var.

17 UYARILAR SONRASI LAPA LAPA KAR BAŞLADI

UYARILAR SONRASI LAPA LAPA KAR BAŞLADI

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 145 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı. Van ve çevresinde dün akşam başlayıp, gece saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 44 mahalle ve 101 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 25 santimetreye kadar ulaştığı kentte, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Büşükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

18 KAR KALINLIĞI 4 METREYİ AŞTI

KAR KALINLIĞI 4 METREYİ AŞTI

Muş’un yüksek kesimlerinde görev yapan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu coğrafya ve çığ tehlikesine rağmen kalınlığı 4 metreyi bulan karda yolları açma çalışması yapıyor.

19 Lapa lapa kar yağışı gece yarısı başlıyor Ankaradan sonra sıra İstanbulda, hava resmen buz kesecek

İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakıma sahip köy ve mezra yollarını kardan arındırabilmek için mesaisini sürdürüyor. Özellikle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu'nda görev yürüten ekipler, zorlu coğrafya, hava koşulları ve çığ tehlikesi altında yolu kardan temizliyor. 4 metreyi aşan kar kalınlığının yer yer iş makinelerinin boyunu aştığı yolda ekipler, adeta kardan tünellerin oluştuğu noktalarda adım adım ilerliyor.

20 Lapa lapa kar yağışı gece yarısı başlıyor Ankaradan sonra sıra İstanbulda, hava resmen buz kesecek

Vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten İl Özel İdaresi Şefi Nazım Diner, "Üç gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Üçevler Grup Köy Yolu'nda çalışmaktayız.

21 Lapa lapa kar yağışı gece yarısı başlıyor Ankaradan sonra sıra İstanbulda, hava resmen buz kesecek

Kar kalınlığı yer yer 4 metreyi aşıyor. Zorluklara rağmen çalışmalarımız sürüyor. Kar temizleme çalışmasında çığ düştü. Çok şükür arkadaşlarımıza bir şey olmadı. Sert kar tabakasından dolayı çalışmalarımızda zorlanıyoruz" dedi.

22 METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için buzlanma ve don uyarısında bulundu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Tunceli ve Malatya çevreleri ile Elazığ'ın batı ve güney (Ağın, Keban, Baskil, Sivrice) Adıyaman'ın ise kuzey (Gölbaşı, Tut, Çelikhan, Sincik) kesimlerinde aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyretmesi beklenmektedir” denildi. Uyarılar yapan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, “Seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölgemiz genelinde orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden dolayı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

23 Lapa lapa kar yağışı gece yarısı başlıyor Ankaradan sonra sıra İstanbulda, hava resmen buz kesecek

Kışın en belirgin şekilde hissedildiği Ağrı’da oluşan kış manzarası, ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı. Türkiye’nin en çok kar alan illerinden olan, uzun ve çetin kış şartlarının yaşandığı illerin başında gelen Ağrı’da, kış manzaraları göz kamaştırıyor. Bu yıl karın az yağdığı kent merkezinde, ormanlık alanda ve yüksek rakımlarda ağaçlar ve yeryüzünü kaplayan beyaz örtü ise renklerin birbiriyle olan uyumunu gözler önüne seriyor. Yaz kış ayrı bir güzelliğe sahip olan Ağrı’da doğanın sunduğu renkli görüntüler fotoğraf tutkunlarına doğal bir stüdyo ortamı sunuyor.