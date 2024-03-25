Lapa lapa kar yağışı gece yarısı başlıyor! Ankara'dan sonra sıra İstanbul'da, hava resmen buz kesecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatısının akşam saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuzeybatısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KONYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı



SİVAS °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı



