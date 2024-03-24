Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor! Ankara'dan sonra İstanbul'a ilerliyor, Mart boyunca sürecek
Lapa lapa kar yağışı başladı. Hava sıcaklıkları eksiye düşüyor, İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi. Kış bu sene beklenenden daha sıcak geçti. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı görülmezken pek çok kişi bahar havasına girdi. Ancak kış henüz bitmedi. Mart ayının sonları en soğuk aylardan biri olacak. Meteoroloji yeni uyarısında illeri tek tek açıkladı. MGM İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarıda bulundu. Kar ve yağmur alarmı verildi. Yağışın en yoğun olacağı iller ve saatler açıklandı. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...
• 24 Mart 2024 - 07:04 • Son Güncelleme:
• 24 Mart 2024 - 07:04 • Son Güncelleme: