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Gündem Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor! Ankara'dan sonra İstanbul'a ilerliyor, Mart boyunca sürecek
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Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor! Ankara'dan sonra İstanbul'a ilerliyor, Mart boyunca sürecek

Lapa lapa kar yağışı başladı. Hava sıcaklıkları eksiye düşüyor, İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi. Kış bu sene beklenenden daha sıcak geçti. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı görülmezken pek çok kişi bahar havasına girdi. Ancak kış henüz bitmedi. Mart ayının sonları en soğuk aylardan biri olacak. Meteoroloji yeni uyarısında illeri tek tek açıkladı. MGM İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarıda bulundu. Kar ve yağmur alarmı verildi. Yağışın en yoğun olacağı iller ve saatler açıklandı. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...

• 24 Mart 2024 - 07:04 • Son Güncelleme:
• 24 Mart 2024 - 07:04 • Son Güncelleme:
1 Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor Ankaradan sonra İstanbula ilerliyor, Mart boyunca sürecek

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

2 Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor Ankaradan sonra İstanbula ilerliyor, Mart boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3 Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor Ankaradan sonra İstanbula ilerliyor, Mart boyunca sürecek

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. EDİRNE °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

5 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

6 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. ADANA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

7 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. ANKARA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

8 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. BOLU °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu KARABÜK °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

9 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

10 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 10°C Parçalı bulutlu VAN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

11 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı bulutlu GAZİANTEP °C, 12°C Parçalı bulutlu SİİRT °C, 12°C Parçalı bulutlu ŞANLIURFA °C, 15°C Parçalı bulutlu

12 DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi. MARMARA Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İy

13 Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor Ankaradan sonra İstanbula ilerliyor, Mart boyunca sürecek

EGE Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyi gece saatlerinde 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi. AKDENİZ Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı gece saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı gece saatlerinde yer yer 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

14 PROF. DR. ŞENDEN YAĞMUR VE KAR UYARISI

PROF. DR. ŞEN'DEN YAĞMUR VE KAR UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar var. Cuma günü de devam edecek. Cumartesi doğuya kayacak, pazar yağışlar terk edecek. Adıyaman, Hatay, Adana, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl'de kuvvetli yağmur, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de yoğun kar var" mesajını paylaştı.

15 Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor Ankaradan sonra İstanbula ilerliyor, Mart boyunca sürecek

Ankarada kar yağışı etkili olmuş. Kar tahminimiz tam isabetli olmuş. Yükseklerde 5 cm. Bugün ve yarında devam edecek gibi. İstanbulda da kar yağmaz tahminimiz isabetli oldu. Bu sene İstanbula kar yağışı olması çok zor demiştik Eylül ayında.

16 Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor Ankaradan sonra İstanbula ilerliyor, Mart boyunca sürecek
17 Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor Ankaradan sonra İstanbula ilerliyor, Mart boyunca sürecek
18 Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor Ankaradan sonra İstanbula ilerliyor, Mart boyunca sürecek
19 Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor Ankaradan sonra İstanbula ilerliyor, Mart boyunca sürecek
20 Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor Ankaradan sonra İstanbula ilerliyor, Mart boyunca sürecek