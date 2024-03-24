Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yayılıyor! Ankara'dan sonra İstanbul'a ilerliyor, Mart boyunca sürecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu