Lapa lapa kar yağışı bugün başlıyor! Resmen donacağız, Meteoroloji alarm verdi, sıcaklık eksiye düşüyor
Kara kış başlıyor. Bugünden itibaren sıcaklıklar hissedilir derece düşecek. Birçok şehirde kar yağışı başlıyor. Meteoroloji son dakika açıklama yaparak İstanbul, Ankara ve İzmir için vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Edirne’den yurda girecek sistem Anadolu’yu etkisi altına alacak. Bu akşamdan itibaren İstanbul’un yüksek noktalarında kar geçişleri bekleniyor. İstanbul dahil birçok şehirde sıcaklık 14 derece birden düşecek. İşte kar yağışı beklenen iller ve hava durumu detayları...
• 23 Kasım 2024 - 07:44 • Son Güncelleme:
• 23 Kasım 2024 - 07:44 • Son Güncelleme: