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GündemLapa lapa kar yağışı bugün başlıyor! Resmen donacağız, Meteoroloji alarm verdi, sıcaklık eksiye düşüyor
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Lapa lapa kar yağışı bugün başlıyor! Resmen donacağız, Meteoroloji alarm verdi, sıcaklık eksiye düşüyor

Kara kış başlıyor. Bugünden itibaren sıcaklıklar hissedilir derece düşecek. Birçok şehirde kar yağışı başlıyor. Meteoroloji son dakika açıklama yaparak İstanbul, Ankara ve İzmir için vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Edirne’den yurda girecek sistem Anadolu’yu etkisi altına alacak. Bu akşamdan itibaren İstanbul’un yüksek noktalarında kar geçişleri bekleniyor. İstanbul dahil birçok şehirde sıcaklık 14 derece birden düşecek. İşte kar yağışı beklenen iller ve hava durumu detayları...

• 23 Kasım 2024 - 07:44 • Son Güncelleme:
• 23 Kasım 2024 - 07:44 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışı bugün başlıyor Resmen donacağız, Meteoroloji alarm verdi, sıcaklık eksiye düşüyor

Meteoroloji son hava raporunu açıkladı; Kar yağışları ve sağanaklar hayatı olumsuz etkileyecek.

2Lapa lapa kar yağışı bugün başlıyor Resmen donacağız, Meteoroloji alarm verdi, sıcaklık eksiye düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya Çorum, Yozgat, Adana ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3Lapa lapa kar yağışı bugün başlıyor Resmen donacağız, Meteoroloji alarm verdi, sıcaklık eksiye düşüyor

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

4Lapa lapa kar yağışı bugün başlıyor Resmen donacağız, Meteoroloji alarm verdi, sıcaklık eksiye düşüyor

Yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

5Lapa lapa kar yağışı bugün başlıyor Resmen donacağız, Meteoroloji alarm verdi, sıcaklık eksiye düşüyor

Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat), İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

6Lapa lapa kar yağışı bugün başlıyor Resmen donacağız, Meteoroloji alarm verdi, sıcaklık eksiye düşüyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hafta sonuna dikkat çekerek sıcaklıkların 12 derece birden düşeceğini açıkladı. Öte yandan AKOM, İstanbul için fırtına ve karla karışık yağmur uyarısında bulundu. İşte beklenen hava durumu tahmini...

7İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

8Lapa lapa kar yağışı bugün başlıyor Resmen donacağız, Meteoroloji alarm verdi, sıcaklık eksiye düşüyor

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.

9Lapa lapa kar yağışı bugün başlıyor Resmen donacağız, Meteoroloji alarm verdi, sıcaklık eksiye düşüyor

Bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken, hava sıcaklığında da 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor.

10Lapa lapa kar yağışı bugün başlıyor Resmen donacağız, Meteoroloji alarm verdi, sıcaklık eksiye düşüyor

Şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde, yarın akşam saatleri ile pazar günü sabah saatlerinde yağışların; karla karışık yağmur ve kısa süreli kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

11Lapa lapa kar yağışı bugün başlıyor Resmen donacağız, Meteoroloji alarm verdi, sıcaklık eksiye düşüyor

AKOM, kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

12LODOS TEKRAR BAŞLAYACAK

LODOS TEKRAR BAŞLAYACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:Bugün Cuma, Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli yağış devam edecek. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve doğu Karadeniz de hafif yağmur var. Öğlenden itibaren Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli lodos tekrar başlayacak. Sıcaklık değişmiyor.

13Lapa lapa kar yağışı bugün başlıyor Resmen donacağız, Meteoroloji alarm verdi, sıcaklık eksiye düşüyor

Yarın sabah erken saatlerde Trakya'dan soğuk ve çok kuvvetli yağışlı hava giriş yapacak. Rüzgar karayele dönecek ve sıcaklıkları 10-12 derece ani düşürecek. Trakya, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli yağışlara neden olacak, su baskınları olur.

14YURTTA KAR ETKİSİ

YURTTA KAR ETKİSİ

Yarın gelecek olan soğuk ve yağışlı hava cumartesi akşama doğru pazar, pazartesi ve salı İç Anadolu, Orta ve Batı karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'da kar yağışlarına neden olacak. İstanbulda kar yok. Sıcaklık İzmir'de 11, İstanbul'da 7 Ankara'da 2 dereceye kadar düşecek.

15BUZLANMAYA DİKKAT

BUZLANMAYA DİKKAT

Cumartesi günü akşam saatlerinde İstanbul, Ankara karayolunda Düzce ve Bolu cıvarında kar yağışı ve buzlanmadan ulaşım aksayabilir. Seyyahat edeceklere duyurulur.

16HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

17RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat), İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

18KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

19MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

20EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kesimlerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli zamanla kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

21AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

22İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.