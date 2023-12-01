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GündemLapa lapa kar yağışı başlıyor! Sıcaklıklar eksiye düşecek, Yılbaşında yoğun kar yağışı, İstanbul dahil birçok ili fena vuracak
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Lapa lapa kar yağışı başlıyor! Sıcaklıklar eksiye düşecek, Yılbaşında yoğun kar yağışı, İstanbul dahil birçok ili fena vuracak

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Lapa lapa kar yağışı başlıyor. Sıcaklıklar eksiye düşecek. 19 Kasım tarihinde İstanbul'da bazı ilçelerde etkili olan mevsimin ilk kar yağışının ardından gözler kentin tamamını etkileyecek kar yağışlarına çevrildi. Kar yağışı ne zaman etkisini arttıracak? hangi illerde yoğun kar yağışı yaşanacak? İstanbul'a kar ne zaman, hangi tarihte yağacak? İşte son dakika haberin detayları ve il il hava durumu...

• 01 Aralık 2023 - 11:14 • Son Güncelleme:
• 01 Aralık 2023 - 11:14 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışı başlıyor Sıcaklıklar eksiye düşecek, Yılbaşında yoğun kar yağışı, İstanbul dahil birçok ili fena vuracak

Meteoroloji'den son dakika uyarı yapıldı. Bugün hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı? 1 Aralık 2023 hava durumu tahminleri il il yayınlandı.

2Lapa lapa kar yağışı başlıyor Sıcaklıklar eksiye düşecek, Yılbaşında yoğun kar yağışı, İstanbul dahil birçok ili fena vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

3Lapa lapa kar yağışı başlıyor Sıcaklıklar eksiye düşecek, Yılbaşında yoğun kar yağışı, İstanbul dahil birçok ili fena vuracak

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

4Lapa lapa kar yağışı başlıyor Sıcaklıklar eksiye düşecek, Yılbaşında yoğun kar yağışı, İstanbul dahil birçok ili fena vuracak

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

5KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

7EGE

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

14Lapa lapa kar yağışı başlıyor Sıcaklıklar eksiye düşecek, Yılbaşında yoğun kar yağışı, İstanbul dahil birçok ili fena vuracak

Meteoroloji'nin verilerine göre 5 Aralık Salı günü Erzurum'da kar yağışı bekleniyor.

15Lapa lapa kar yağışı başlıyor Sıcaklıklar eksiye düşecek, Yılbaşında yoğun kar yağışı, İstanbul dahil birçok ili fena vuracak

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu araştırılmaya devam ediyor. 19 Kasım tarihinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava ile birlikte İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmuş ve ilk beyaz örtü oluşmuştu.

16Lapa lapa kar yağışı başlıyor Sıcaklıklar eksiye düşecek, Yılbaşında yoğun kar yağışı, İstanbul dahil birçok ili fena vuracak

İstanbul'da tüm kentte etkili olacak kar yağışı ise Kasım ayının geri kalan günlerinde beklenmiyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

17İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da Kasım ayının geri kalan günlerinde kar yağışı beklenmezken gözler Aralık ayına çevrildi. Konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a kar Ocak ayına kadar biraz zor yağar gibi gözüküyor. Yerde kalır mı o da biraz şüpheli ifadelerini kullanmıştı.

18İSTANBULDA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.