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GündemLapa lapa kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü! Onlarca il için yeni uyarı geldi
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Lapa lapa kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü! Onlarca il için yeni uyarı geldi

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi: Lapa Lapa kar yağışı başladı. Uyarılar günler öncesinden yapılmıştı. Soğuk havalar bir anda çöktü. Birçok il resmen donuyor. Kar yağışı dalga dalga yayılırken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Lapa lapa kar yağışı devam edecek. Kuvvetli yağış, don ve fırtına etki alanını genişletiyor. Öte yandan lapa lapa kar yağışı İstanbul'un hemen yanı başına kadar ulaştı. İşte MGM tarafından yapılan son dakika uyarısının ayrıntıları...

• 23 Ekim 2024 - 07:10 • Son Güncelleme:
• 23 Ekim 2024 - 07:10 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü Onlarca il için yeni uyarı geldi

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özellikle sıcaklıklarda görülen ani düşüşün ardından yoğun kar yağışının başlaması bekleniyordu. Birçok il beyaza bürünürken Meteoroloji'den yapılan açıklamada kar yağışının etkisini artıracağı vurgulandı.

2Lapa lapa kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü Onlarca il için yeni uyarı geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisiyle gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürürken, vatandaşlar ise kışın erken geldiği ifade ettiler.Yüksekova'da son iki ayda başlayan soğuk havalar ilçede hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Hava sıcaklığının eksilerin altına düşmesiyle sabah saatlerinde ilçenin 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları beyaza bürünürken, akşam saatlerinde kar yağışı etkisini merkezde göstermeye başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artarak her yeri beyaza bürüdü. İlçenin Cengiz Topel Caddesi ve İpekyolu Caddesi'nde kar yağışının olması kartpostallık manzaralar oluştururken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar.

3Lapa lapa kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü Onlarca il için yeni uyarı geldi

Kar sürprizine yakalandığını belirten Hakan Zanyar Aykut, “Zaten günlerdir havalar çok soğuk olmaya başlamıştı, bu akşam da sürpriz bir şekilde kar yağışı da başladı. Aslında erken geldi kışımız çünkü kasımda beklediğimiz kar ama yine geldi. Bakalım nasıl geçecek” dedi.

4KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ BULDU

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ BULDU

Bitlis’te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı oluşuz etkiledi.Uzun yıllardan beridir kasım ayı sonunda başlayan kar yağışının Ekim ayı ortasında yağması hayretler içerisinde bıraktı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının öğlenden sonra bölgeyi terk edeceğini, yerini de soğuk havaya bırakacağını açıkladı.

52021DEN SONRA İLK KAR YAĞDI

2021'DEN SONRA İLK KAR YAĞDI

Mardin’den gelerek Bitlis’te üniversite okuyan Vela Ömer, “Mardin’den en son 2021 yılında kar yağmıştı. Sabah pencereden baktık. Biraz soğuk olacağı için korkmuştuk aslında ama kar güzelmiş. Arkadaşlarımla beraber fotoğraf çekmeye geldik” diye konuştu.Vanlı üniversite öğrencisi Sedef Okan ise “Ben Vanlıyım alışık olduğum bir durum ama bu sefer erken yağdı. Ben hiç bu kadar çabuk beklemiyordum. Ya kasımda ya da aralık ayında kar yağıyordu. Normalde karı sevmiyorum ama manzarası çok hoşuma gidiyor. Benim için çok fark olmadı ama uzaktan gelen üniversite öğrencisi arkadaşlarım için farklı oldu” dedi.

6KAR YAĞIŞI 3 GÜNDÜR SÜRÜYOR

KAR YAĞIŞI 3 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından yaylalarda mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kurtarıldı.Kentin yüksek kesimlerinde gerçekleşen kar yağışı, göç etmeyen yaylacıları zor durumda bıraktı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve yaz lastikleriyle yola çıkan vatandaşlar karlı yollarda mahsur kaldı.

7VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Yaylalarda mahsur kalan vatandaşlar olduğu ihbarını alan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle bölgeye intikal ederek kurtarma operasyonu başlattı.İlk olarak merkeze bağlı Alçakdere yaylasında mahsur kalan 3 vatandaşı iş makinesiyle kurtaran ekipler daha sonra Dumanlı köyüne bağlı Kuzugölü Yaylası yolunda mahsur kalan araçlar ihbarını alınca Jandarma ve AFAD ekipleriyle birlikte buraya da ayrı bir iş makinesiyle müdahale etti.Gece geç saatlere kadar devam eden çalışma sonucunda Taşköprü yaylasından itibaren yolda kalan araçları kurtaran ekipler hayvanlarına saman getirirken yolda kalan aracı ve içerisindeki vatandaşları da kurtardı.

8KAR NEDENİYLE YOL KAPANDI

KAR NEDENİYLE YOL KAPANDI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yayla yollarını açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Trabzon’da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle yoğun kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşıma kapanan yollara müdahale ediyor. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için seferber olan ekipler, yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan Çaykara’nın Barma ve Sarıkaya, Düzköy’ün Ulan, Tonya’nın Kadıralak ve Kumanandoz, Vakfıkebir’in Karadağ ve Akçaabat’ın Kayabaşı yaylalarında yol açma çalışması gerçekleştirdi.

9Lapa lapa kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü Onlarca il için yeni uyarı geldi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için mahalle ve yayla yollarında her türlü tedbiri almıştır. Vatandaşlarımız kar yağışı nedeniyle yaşayacakları her türlü olumsuzluk halinde Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi’nin (TİKOM) Alo 153 hattından bizlere ulaşabilirler” denildi.

10HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Erciyes Dağı'nda etkili olan kar yağışı, yolları ve pistleri beyaza bürüdü.Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te kar yağışı devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile beraber dağdaki yollar ve pistler beyaza büründü. Kayak sezonuna az bir zaman kala etkisini gösteren kar yağışı kayakseverleri sevindirirken, dağ da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

11METEOROLOJİDEN SON DAKİKA KAR UYARISI GELDİ

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA KAR UYARISI GELDİ!

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise; "Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği, yağışların yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

12SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Bitlis'in Tatvan ilçesi, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.Hafta başından itibaren havaların gece saatlerinde eksi derecelere düştüğü Tatvan'da, sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan kar yağışı ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Özellikle Rahva mevkiinde yoğun şekilde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Güne kar sürpriziyle uyanan ilçe sakinlerinden İbrahim Akay, son günlerdeki soğuk havanın karın habercisi olduğunu ifade ederek, karın şiddetle devam etmesi durumunda eve ulaşmakta güçlük çekeceklerini belirtti.Serhat Kılıçaslan ise bu yıl kışın erken geldiğini ifade etti.Meteorolojiden alınan bilgiye göre, il genelindeki kar yağışının gün içerisinde etkisini yitireceği, ancak gece saatlerinde buzlanma yaşanacağı belirtildi.

13KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI

KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE ULAŞTI

Ordu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde ve yaylalarında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, yolda kalan araçlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.Ordu’nun sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, yüksek rakımlı bölgeler ve yaylalarda ise kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının sıklıkla devam ettiği Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda da kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası gece yarısından sonra bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Araçlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.Aybastı, Akkuş, Mesudiye, Korgan, Kumru, Kabadüz, Kabataş gibi ilçelerin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kar yağışı sonrası yolların kapanmaması için iş makineleriyle hazırlıklı bekliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

14MALATYAYA YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

MALATYA'YA YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Malatya'ya mevsimin ilk karı bölgenin en yüksek kesimi olan Beydağı'na yağarken şehir merkezinde hava sıcaklığı aniden düştü.Malatya'da kentin en yüksek noktası olan Beydağı beyaz örtüyle kaplandı. Ülke genelinde yüksek kesimlere yağan kar Malatya'da da yüksek kesimlerde kendini göstermeye başladı. Beydağı'na yağan kar beyaz bir örtü gibi dağı kaplarken, oluşan manzara büyük ilgi gördü. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Malatya'da yüksek kesimlerde kısa aralıklarla kar, kent merkezinde buna bağlı olarak sıcaklıkların düşeceği ifade edildi.

15MAHSUR KALDILAR

MAHSUR KALDILAR

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı ile birlikte yaylaları sürüleri ile birlikte terk eden çobanlar Kasım ayı sonuna kadar kalacakları mezralarına ulaştılar.Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaylacılık kültürünün yaşatıldığı en büyük yaylalardan biri olan 2 bin 200 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası’na karın düşmesi ile birlikte yaylacılar sürüleri ile hafta sonu dönüşe geçerken, 3 günlük zorlu yolculuğun ardından Şalpazarı ilçesindeki Şahin Tepesi mezrasına indiler.Mayıs-Haziran ayları gibi sürüsü ile yaylaya çıkan Ümit Yazıcı (48) yaz mevsiminin büyük bir bölümünü Kadırga Yaylası ve bağlı obalarında koyunları ile geçirdiğini söyledi. Ümit Yazıcı, Cumartesi günü yaylaya düşen karla birlikte sürüsünü kardeşleriyle beraber yayladan alarak 3 günlük zorlu bir yolculuğun ardından Şalpazarı ilçesindeki Şahin Tepesi’ne getirdiğini belirterek “Biz deden toruna yaklaşık 300 yıldır çobanlık yapan bir aileyiz. Evimizin kapısında bu koyun sürüsü hep olur. Ben de 35 yıldır babamdan aldığım mesleği devam ettiriyorum. Yaylaya kar yağınca bize yol gözüktü. 3 gündür koyunlarımızla yoldayız. 3 günün ardından Şalpazarı Ağırtaş mahallesi mevkiinde bulunan Şahin Tepesi’ne sağ salim koyunlarımızla ulaştık. Biraz daha buralarda kışlayacağız. Daha sonra kar yağışının durumuna göre aşağılara doğru ineceğiz” diye konu

16Lapa lapa kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü Onlarca il için yeni uyarı geldi

Kars'ta termometrelerin eksi 6 dereceyi göstermesiyle araçların camları dondu.Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Kars'ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşların buz mesaisi de başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar, yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.

17GECE EKSİ 9 DERECE GÖRÜLDÜ

GECE EKSİ 9 DERECE GÖRÜLDÜ

Kars'ta havaların soğuduğunu ifade eden Hasan Topçu, “Ekim ayı çıkmadan kış kendisini hissettirdi, kasım ayına girmedik, gece eksi 7 derece olduğundan araçlarımızın camları buz tutuyor. Sabah böyle temizlemek zorunda kalıyoruz. Temizlemesek yola çıkamıyoruz” dedi.Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte Karslılar da kışlık giysilerini giymeye başladı. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 9, gündüz ise eksi 6 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

18MGM SAAT VERDİ

MGM SAAT VERDİ

Bitlis'te günlerdir etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı araçları ve sokakları beyaza bürüdü. Bölgede her yıl kasım ayı gibi başlayan kar yağışı bu yıl daha erken görülürken özellikle Rahva bölgesinde sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksek kesimlerde daha da etkili olan kar, yüksek kesimlerde yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.