Lapa lapa kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü! Onlarca il için yeni uyarı geldi
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi: Lapa Lapa kar yağışı başladı. Uyarılar günler öncesinden yapılmıştı. Soğuk havalar bir anda çöktü. Birçok il resmen donuyor. Kar yağışı dalga dalga yayılırken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Lapa lapa kar yağışı devam edecek. Kuvvetli yağış, don ve fırtına etki alanını genişletiyor. Öte yandan lapa lapa kar yağışı İstanbul'un hemen yanı başına kadar ulaştı. İşte MGM tarafından yapılan son dakika uyarısının ayrıntıları...
• 23 Ekim 2024 - 07:10 • Son Güncelleme:
• 23 Ekim 2024 - 07:10 • Son Güncelleme: