Lapa lapa kar ve kuvvetli fırtına geliyor: Meteoroloji ve AFAD özellikle 16 kenti uyardı! Saatler kaldı
Hava sıcaklıkları tersine dönüyor! Meteoroloji, AFAD, İçişleri Bakanlığı ve uzmanlar art arda duyurdu. İstanbul dahil onlarca kent için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapıldı. İl ve ilçeler tek tek açıklanarak yağışın en yoğun olacağı saatler açıklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, aşırı yağış ve fırtına uyarısını sosyal medyadan paylaştı. Öte yandan yurt genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş görülecek. Mart ayında yoğun kar yağışı da etkisini sürdürecek. Lapa lapa kar yağışı ile birlikte çığ tehlikesi de bulunuyor. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...
• 04 Mart 2024 - 17:04 • Son Güncelleme:
• 04 Mart 2024 - 17:04 • Son Güncelleme: