Lapa lapa kar şaşırtacak! Meteoroloji'den bahar bekleyenlere kötü haber: Kar yüzünü Mart'ta gösterecek
Kış bu sene beklenenden daha sıcak geçti. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı görülmezken pek çok kişi bahar havasına girdi. Ancak kış henüz bitmedi. Mart ayı en soğuk aylardan biri olacak. Yoğun kar yağışı görülecek. Meteoroloji yeni uyarısında illeri tek tek açıkladı. MGM İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarıda bulundu. Kar ve yağmur alarmı verildi. Öte yandan MGM tarafından yapılan son dakika açıklamasında vatandaşlar toz taşınımına karşı da uyarıldı. Yağışın en yoğun olacağı iller ve saatler açıklandı. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...
• 17 Mart 2024 - 08:15 • Son Güncelleme:
• 17 Mart 2024 - 08:15 • Son Güncelleme: