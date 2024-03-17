Lapa lapa kar şaşırtacak! Meteoroloji'den bahar bekleyenlere kötü haber: Kar yüzünü Mart'ta gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Kahramanmaraş, Antalya’nın iç ve batı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesinin, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.