Lapa lapa kar, sağanak yağış ve kuvvetli fırtına! Yeni yılın ilk gününde havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin kıyıları ile Rize ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AMASYA 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu



SAMSUN 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu



TOKAT 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu



TRABZON 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı