Lapa lapa kar, sağanak yağış ve kuvvetli fırtına! Yeni yılın ilk gününde havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı
Son dakika haberine göre 2025 yılının ilk hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize,Trabzon çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Nevşehir çevrelerinin karlakarışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
• 31 Aralık 2024 - 18:54 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2024 - 18:54 • Son Güncelleme: