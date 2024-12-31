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GündemLapa lapa kar, sağanak yağış ve kuvvetli fırtına! Yeni yılın ilk gününde havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar, sağanak yağış ve kuvvetli fırtına! Yeni yılın ilk gününde havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı

Lapa lapa kar, sağanak yağış ve kuvvetli fırtına! Yeni yılın ilk gününde havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı

Son dakika haberine göre 2025 yılının ilk hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize,Trabzon çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Nevşehir çevrelerinin karlakarışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 31 Aralık 2024 - 18:54 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2024 - 18:54 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

EDİRNE -1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 3°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 6°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 5°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 7°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 6°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 6°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Nevşehir çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

KONYA -2°C, 7°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS -4°C, 4°CParçalı ve az bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 5°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin kıyıları ile Rize ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, -3°CParçalı bulutlu

KARS -11°C, 1°CParçalı bulutlu

MALATYA -2°C, 8°CParçalı bulutlu

VAN -4°C, 3°CParçalı bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 12°CParçalı ve az bulutlu