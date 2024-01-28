Lapa lapa kar İstanbul'da! MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA -1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlıKAYSERİ °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlıKONYA °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlı