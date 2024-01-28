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GündemLapa lapa kar İstanbul'da! MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı
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Lapa lapa kar İstanbul'da! MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul için günler öncesinden kar uyarısı yapılmıştı. Vatandaşlar 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusuna yanıt ararken lapa lapa kar yağışı için saat verildi. AKOM son dakika duyurdu. Meteoroloji İstanbul dahil çok sayıda il için kar, yağış ve fırtına uyarısı yaptı. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri

• 28 Ocak 2024 - 14:32 • Son Güncelleme:
• 28 Ocak 2024 - 14:32 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar İstanbulda MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

Kar yağışı İstanbul'da başlıyor. Uyarılar art arda geldi. Sıcaklıklar düşecek. Lapa lapa kar yağışı için saat verildi. AKOM ve MGM art arda duyurdu.

2Lapa lapa kar İstanbulda MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

3Lapa lapa kar İstanbulda MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

4Lapa lapa kar İstanbulda MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

5KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI:

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI:

Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6Lapa lapa kar İstanbulda MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve iç kesimlerde kar, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.EDİRNE °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıİSTANBUL °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKOCAELİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTEKİRDAĞ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

7Lapa lapa kar İstanbulda MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

EGEParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralık karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.DENİZLİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri hafif kar yağışlıİZMİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKÜTAHYA °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlıMUĞLA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

8Lapa lapa kar İstanbulda MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı hafif kar yağışlıMERSİN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı

9Lapa lapa kar İstanbulda MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA -1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlıKAYSERİ °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlıKONYA °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlı

10Lapa lapa kar İstanbulda MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

BATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeçegi tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri ile Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı ve kuvvetli olmak üzere kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.KASTAMONU °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

11Lapa lapa kar İstanbulda MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.RİZE °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıTOKAT °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Van, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AĞRI °C, -2°CÇok bulutluERZURUM °C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 2°CÇok bulutluVAN °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

13İSTANBULA KAR GELİYOR

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Kasım ayından bu yana yağışlı bir hava hakim sürerken İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmemişti. Meteoroloji'nin haftalık raporunda beklenen kar yağışı gerçekleşebilir. Raporda 1 hafta boyunca karla karışık yağmur beklenirken Meteoroloji, yarın için İstanbul tahminini değiştirdi. Yarın İstanbul ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor.

14Lapa lapa kar İstanbulda MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

Öte yandan yarın yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı ve karla karışık sağanak yağış bekleniyor. Soğuk hava dalgası perşembe günü yurt genelinde etkisini kaybedecek.

15AKOMDAN SON DAKİKA KAR UYARISI

AKOM'DAN SON DAKİKA KAR UYARISI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un verilerine göre; İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışı etkili olacak. Yağışların 15.00'den itibaren kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

16Lapa lapa kar İstanbulda MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışının etkili olmaya başlayacak. Yağışların 15.00 itibariyle kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

17Lapa lapa kar İstanbulda MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı

Öte yandan AKOM'dan Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehirde kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yağışlı havanın 29 Ocak pazartesi (05.00) sabah saatlerinde etkisini artırması beklenirken, fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor. Yağışların salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların 1 Şubat perşembe itibariyle mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı