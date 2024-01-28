Lapa lapa kar İstanbul'da! MGM ve AKOM art arda duyurdu, saat verildi, onlarca kentte kar alarmı
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul için günler öncesinden kar uyarısı yapılmıştı. Vatandaşlar 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusuna yanıt ararken lapa lapa kar yağışı için saat verildi. AKOM son dakika duyurdu. Meteoroloji İstanbul dahil çok sayıda il için kar, yağış ve fırtına uyarısı yaptı. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri
• 28 Ocak 2024 - 14:32 • Son Güncelleme:
• 28 Ocak 2024 - 14:32 • Son Güncelleme: