Lapa lapa kar İstanbul'a son kez geliyor! MGM uyardı, AKOM devrede... Hava buz kesecek, montlar yeniden çıkıyor
Uyarı üstüne uyarı yapıldı! İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi. AKOM, MGM ve Meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarılar geliyor. Havalar tersine dönüyor. Mart sürprizini yapacak, bahar günleri ülkeyi ter edecek, kar yağışı son kez geliyor. Gün ve saat verildi, yoğun kar yağışının etkili olacağı iller tek tek açıklandı. İstanbul özellikle uyarıldı. İşte il il hava durumu ile ilgili ayrıntılar...
• 17 Mart 2025 - 11:30 • Son Güncelleme:
• 17 Mart 2025 - 11:30 • Son Güncelleme: