Lapa lapa kar İstanbul'a son kez geliyor! MGM uyardı, AKOM devrede... Hava buz kesecek, montlar yeniden çıkıyor

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



BURSA 10°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EDİRNE 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 15°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı