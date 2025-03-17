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GündemLapa lapa kar İstanbul'a son kez geliyor! MGM uyardı, AKOM devrede... Hava buz kesecek, montlar yeniden çıkıyor
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Lapa lapa kar İstanbul'a son kez geliyor! MGM uyardı, AKOM devrede... Hava buz kesecek, montlar yeniden çıkıyor

Uyarı üstüne uyarı yapıldı! İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi. AKOM, MGM ve Meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarılar geliyor. Havalar tersine dönüyor. Mart sürprizini yapacak, bahar günleri ülkeyi ter edecek, kar yağışı son kez geliyor. Gün ve saat verildi, yoğun kar yağışının etkili olacağı iller tek tek açıklandı. İstanbul özellikle uyarıldı. İşte il il hava durumu ile ilgili ayrıntılar...

• 17 Mart 2025 - 11:30 • Son Güncelleme:
• 17 Mart 2025 - 11:30 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar İstanbula son kez geliyor MGM uyardı, AKOM devrede... Hava buz kesecek, montlar yeniden çıkıyor

Güneşli günler geride kalacak. Yeni soğuk hava dalgası geliyor. Meteoroloji, bakanlık, AKOM art arda duyurdu. İstanbul'a lapa lapa kar yağacak. Gün ve saat belli oldu. AKOM devrede. Kara kış geri dönüyor.

2Lapa lapa kar İstanbula son kez geliyor MGM uyardı, AKOM devrede... Hava buz kesecek, montlar yeniden çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar gün verilerek uyarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

3Lapa lapa kar İstanbula son kez geliyor MGM uyardı, AKOM devrede... Hava buz kesecek, montlar yeniden çıkıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son hava tahmin raporuna göre; ülkemiz 18 Mart Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının salı günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ise ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

4AKOMDAN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de(AKOM), haftaya çarşamba gecesi ve perşembe günü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi.

5BUGÜN BAŞLIYOR

BUGÜN BAŞLIYOR

Kentte pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarına gerileyeceği kaydedilen açıklamada, "19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

6Lapa lapa kar İstanbula son kez geliyor MGM uyardı, AKOM devrede... Hava buz kesecek, montlar yeniden çıkıyor

İstanbul'da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

7Lapa lapa kar İstanbula son kez geliyor MGM uyardı, AKOM devrede... Hava buz kesecek, montlar yeniden çıkıyor

Vatandaşlarımızın sıcaklıklardaki ani düşüşle meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları, erken uyarıları takip etmesi önem taşımaktadır.

8ANKARA VALİLİĞİ’NDEN KAR UYARIS GELDİ I

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN KAR UYARIS GELDİ I

Valilikten yapılan duyuruda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre Türkiye'nin 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin ve bu havanın 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

9Lapa lapa kar İstanbula son kez geliyor MGM uyardı, AKOM devrede... Hava buz kesecek, montlar yeniden çıkıyor

Yağışların Ankara genelinde salı günü yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:"Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu Ankara genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ankara'da 18 Mart Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."

10KIRBAÇ ETKİSİ TEHLİKESİNE DİKKAT

KIRBAÇ ETKİSİ TEHLİKESİNE DİKKAT!

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, iklim değişikliğinin yarattığı riskler hakkında uyarıcı bilgiler verdi. Prof. Dr. Salihoğlu, bilim insanlarının “kırbaç etkisi” adını verdikleri tehlikeye dikkat çekerek “Kırbaç etkisi aşırı yağışlar sonrası oluşan kuraklık. Aşırı yağışlar bölgedeki bitki örtüsünü aşırı bir şekilde büyütüyor, hemen arkasından gelen kuraklık ise bunların kurumasına ve ortaya yangını besleyen yakıtın çıkmasına sebep oluyor. Los Angeles’ta görünen etki buydu. Ülkemizde gerek Akdeniz bölgesi gerek Karadeniz bölgesi de bu konularda hassas. Dolayısıyla ülke olarak bu konularda önlemlerimizi bir an önce almamız gerekiyor. Aşırı yağışların arkasından gelecek kuraklık özellikle önü alınması zor yangınlara bölgemizde de sebep olacaktır” diye konuştu.

11BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

12KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli yönlerden Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

13ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

14MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15EGE

EGE

EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 22°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 13°C, 26°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 24°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 5°C, 21°CAz bulutlu ve açık

16AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 27°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 28°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MERSİN 15°C, 24°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

17İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 12°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA 11°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 12°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

18BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevreleri ve Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 11°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,

ARTVİN 9°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,

TRABZON 15°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

20DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS -2°C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA 8°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN -2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

21GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 12°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

2226 KENT İÇİN SARI UYARI

26 KENT İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji 26 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale