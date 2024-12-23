Lapa lapa kar gece yarısı bastıracak: Sıcaklıklar daha da düşecek! İstanbul dahil çok sayıda il için son dakika uyarısı
Hazır olun! Resmen donacağız. Hava sıcaklıklar birden düşecek. Kar dalgası birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji her il için saat vererek yeniden uyardı. MGM'den beş uyarı birden yapıldı. Kar, kuvvetli yağış, buzlanma ve don hayatı olumsuz etkileyecek. Vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte yapılan il il uyarının detayları...
• 23 Aralık 2024 - 12:59 • Son Güncelleme:
• 23 Aralık 2024 - 12:59 • Son Güncelleme: