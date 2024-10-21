Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemLapa lapa kar erken bastırdı: İstanbul'un yanı başına kadar dayandı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar erken bastırdı: İstanbul'un yanı başına kadar dayandı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Lapa lapa kar erken bastırdı: İstanbul'un yanı başına kadar dayandı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi: Lapa Lapa kar yağışı başladı. Uyarılar günler öncesinden yapılmıştı. Soğuk havalar bir anda çöktü. Birçok il resmen donuyor. Kar yağışı dalga dalga yayılırken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Lapa lapa kar yağışı devam edecek. Kuvvetli yağış, don ve fırtına etki alanını genişletiyor. Öte yandan lapa lapa kar yağışı İstanbul'un hemen yanı başına kadar ulaştı. İşte MGM tarafından yapılan son dakika uyarısının ayrıntıları...

İHA
• 21 Ekim 2024 - 14:35 • Son Güncelleme:
İHA
• 21 Ekim 2024 - 14:35 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar erken bastırdı: İstanbulun yanı başına kadar dayandı Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özellikle sıcaklıklarda görülen ani düşüşün ardından yoğun kar yağışının başlaması bekleniyordu. Birçok il beyaza bürünürken Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarıları da gelmeye devam ediyor.

2HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan’da kar yağışı yeniden etkisini gösterdi, vatandaşlar yeni güne karla uyandı.Ardahanlılar haftanın yeni gününe karla uyandı. Ardahan’da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu.Kentte etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkilemedi.

3Lapa lapa kar erken bastırdı: İstanbulun yanı başına kadar dayandı Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezi ve Ulgar dağını beyaza bürüdü.Ekim ayı ile beraber başlayan kar yağışı önce Posof’ta ki dağları kapladı. Gece başlayan kar yağışı ilçe merkezinde de etkili oldu. İlçe beyaz örtüyle kaplanırken araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşandı.

4VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Giresun’un Alucra ilçesinde Kurtbeli yayla yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, 112 Acil Servis hattına gelen ihbar üzerine Alucra ilçesinde Kurtbeli yayla yoluna 2 Arama ve Kurtarma personeliyle bir araç sevk edildi. Ekiplerin, mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak, güvenli bir şekilde kurtarılarak dönüş yolculuğuna çıktıkları bildirildi.Aynı zamanda, Çanakçı ilçesinin Ege köyü ile Görele ilçesinin Esenli köyünü birbirine bağlayan Kurtbeli mevkiinde, heyelan nedeniyle mahsur kalan 4 kişi İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, yolun ulaşıma açıldığını duyurdu.Giresun İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, heyelanla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Ekipler, yoğun yağış sonrası oluşan heyelan sebebiyle Ege köyü tarafında mahsur kalan vatandaşlar için harekete geçilerek mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldıktan sonra yolun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

5KAR İSTANBULUN YANI BAŞINDA

KAR İSTANBUL'UN YANI BAŞINDA!

Bolu’da, son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

6Lapa lapa kar erken bastırdı: İstanbulun yanı başına kadar dayandı Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

Bolu’nun yüksek kesimlerinde hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları da karla kaplandı. Kar kalınlığı bölgede 10 santimetreyi aştı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bölgedeki ağaçlar da buz tuttu. Karla kaplanan onlarca metre yüksekliğindeki çam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlar dronla görüntülendi.Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

7Lapa lapa kar erken bastırdı: İstanbulun yanı başına kadar dayandı Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

Van'da sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ortaya çıkan görüntü ise kışı aratmadı. Meteoroloji Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından sabah aniden başlayan dolu yağışı, kış görüntülerini aratmayan manzaralar oluşturdu. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan dolu, şehrin bazı bölgelerinde beyaz bir örtü bırakırken, vatandaşları ise hazırlıksız yakalandı.

8Lapa lapa kar erken bastırdı: İstanbulun yanı başına kadar dayandı Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.2400 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yeri olan Başkale'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

9Lapa lapa kar erken bastırdı: İstanbulun yanı başına kadar dayandı Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

Van’ın Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde çok sayıda sürücü, kar yağışından dolayı yolda kalarak zor anlar yaşadı. Kar yağışından dolayı yolda ilerlemeyen sürücülerin yardımına Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri yetişti.Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, ilçenin yüksek kesimlerindeki dağlar ve kırsal mahalleler ise beyaza büründü.

10Lapa lapa kar erken bastırdı: İstanbulun yanı başına kadar dayandı Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Van ve Hakkari çevrelerinde akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağış beklendiği belirtildi. Ayrıca bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.

11VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yüksekova-Van kara yolu üzerinde yer alan Güzeldere Geçidi’nde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.Son iki ayda havaların soğumasıyla bölgede yağışlar yüzünü göstermeye başladı. Sabah saatlerinde Van’dan Yüksekova’ya ve Yüksekova’dan Van’a yolculuk yapmak için yola çıkan sürücüler Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı sürpriziyle karşılaştı. Sürücüler lapa lapa yağan kar yağışını kaydederken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yolda kaldı.

12Lapa lapa kar erken bastırdı: İstanbulun yanı başına kadar dayandı Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı noktalarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ekiplerce mücadele çalışması başlatıldı.Ordu'nun şehir merkezinde ve sahil kesimlerinde etkili olan sağanak, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kabadüz, Aybastı, Akkuş, Gürgentepe ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu. Dün başlayan, gece saatlerinde ve bugün de etkili olan kar yapışı sonrası yeşil bitki örtüsü büyük oranda beyazla kaplandı.

13KAR KALINLIĞI 10 CM ULŞATI

KAR KALINLIĞI 10 CM ULŞATI

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, kar yağışı sonrası yolların kapanmaması için iş makineleriyle hazırlıklı beklerken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise Kabadüz ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası mücadele çalışması başlattı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı alanda yol temizleme çalışması yapıldığı görülüyor.Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağışların olabileceğini, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışının beklendiğini duyurmuştu.

14KAR BU YIL ERKEN BASTIRDI

KAR BU YIL ERKEN BASTIRDI

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta etkisi sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayak severleri ise sevindirdi. Vatandaşlardan Önder Yıldırım, kar yağışının bu yıl erken başladığını dile getirdi.

15BAYBURT KARA TESLİM

BAYBURT KARA TESLİM!

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu ve Kavlatan köylerinde kar yağışı, yer yer etkisini sürdürüyor.2 bin 300 rakımlı köyler, yaz aylarında vatandaşların yayla evlerine çıkmasıyla birlikte cıvıl cıvıl olurken, karın yağdığı dağ köylerinde şimdilik sessizlik hakim.

16Lapa lapa kar erken bastırdı: İstanbulun yanı başına kadar dayandı Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

Bayburt merkezde yaşayan Mehmet Bozo isimli vatandaş ise bu sessizliği fırsat bilerek, şehir merkezine yaklaşık 44 metre uzaklıktaki köyüne giderek, yayla köyünü havadan görüntüledi. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı sessiz köyde, kar kalınlığı 5-6 santimetreye ulaşırken, beyaz örtüyle kaplanan, drone kamerasına yansıyan Dumlu köyü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

17HAVA SICAKLIKLARI SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

HAVA SICAKLIKLARI SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

Öte yandan hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü köyde, çatı saçaklarında buz sarkıtları oluştu, ağaçların üzerleri kar ve buzla kaplandı.Kavlatan köyünde ise büyükbaş hayvanlarını otlatmaya dağa çıkaran bir vatandaş, dağda kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kar yağışı altında hayvanları bir şekilde otlatan köy sakini, karın henüz daha otların üzerini kapatmadığını, hayvanların otladığını belirterek, karın lapa lapa yağması durumunda da hayvanlarını ahıra götüreceğini bildirdi.

18TRABZONDA YOLLAR KAPANDI

TRABZON'DA YOLLAR KAPANDI

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan yollara anında müdahale etti. Hayrat ve Şalpazarı ilçelerinde kapanan yollar kısa sürede ulaşıma açıldı.

19Lapa lapa kar erken bastırdı: İstanbulun yanı başına kadar dayandı Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına erken başladı. Kış mevsimi için gerekli tüm hazırlıkları tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Hayrat ilçesi Sarmaşık Mahallesi ile Şalpazarı ilçesi Pelitçik Mahallesi ve Sisdağı yoluna kar temizleme makineleriyle müdahale etti. Ekiplerin çalışmalarıyla kapanan yollar kısa sürede ulaşıma açılırken karda mahsur kalan aracın içindeki vatandaşlar da kurtarıldı. Belediye ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarımıza hızla başladık. Ekiplerimiz, kış koşullarında meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için 24 saat esasına dayalı olarak çalışmaktadır. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde, iş makinelerimizle yolların güvenli hale getirilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” denildi.

20MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından hava sıcaklıkları düşerken, Iğdır’ın yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı düştü.İklimi ve coğrafyası ile "Doğu`nun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır’da iki gün önce etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki dağlara ve köylere kar yağdı. Iğdır’ı çevreleyen Ağrı Dağı aşağı kesimlerine ve Zor sıra dağlarına mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı dağlardaki bulutların çekilmesi ile görüntülendi.

21KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Giresun'un yüksek kesimlerinde, mevsimin ilk kar yağışı etkisini gösterdi. Yaylalar, beyaz örtüyle kaplanarak kış mevsiminin karşılanmasını simgeleyen eşsiz manzaralar sundu. Doğanın muhteşem güzellikleriyle birleşen kar, yaylada yaşayan çobanlar için zorlu bir dönüş yolculuğunu başlattı.

22Lapa lapa kar erken bastırdı: İstanbulun yanı başına kadar dayandı Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

İlkbaharda küçükbaş sürüleriyle yaylalara çıkan çobanlar, kar yağışının ardından sürülerini güvenli bir şekilde geri döndürmek için harekete geçti. Giresunlu keçi çobanı Turan Çoban, "İlkbaharla birlikte keçi sürüsünü alarak günlerce yürüdükten sonra yaylalara çıktık. Birkaç aylık yayla sezonunun ardından havaların soğumasıyla kar yağdı ve dönüş yolculuğuna başladık. Artık yüksek kesimlerden daha alçak yaylalara, konaklayarak ineceğiz. Bir yayla sezonunun daha sonuna geldik. Allah nasip ederse seneye yine geliriz" dedi.Kar yağışı, Giresun'un doğal güzelliklerini bir kez daha ön plana çıkartırken, çobanların dönüş yolculuğu bölgedeki kış hazırlıklarını da hızlandırdı.

23TERMOMETRELER HIZLA DÜŞMEYE BAŞLADI

TERMOMETRELER HIZLA DÜŞMEYE BAŞLADI

Erzurum ve çevresinde bir yandan kar yağışı yüksek kesimlerden başlayarak yerleşim alanlarına doğru etkisini gösterirken bir yandan da termometreler hızla düşmeye başladı. Doğu Anadolu Gözlemevi’nden sıcaklık-12,5’e kadar düştü.3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'ne kurulan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Eylül ayında Türkiye’nin en soğuk yerlerinin başına yerleşti. Yüzölçümü ve sahip olduğu geniş coğrafya ile farklı iklimleri bünyesinde bulunduran Erzurum’da sıcaklıklar; Yakutiye/Kırkgöze Dumlu’da - 9.3, İspir Ulutaş’ta -8,8, Karayazı’da -6.6 ve Uzundere’de 1 derece olarak ölçüldü.Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan'ın kuzeyi ile Bayburt ve çevresinin karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğini açıkladı. Uzmanlar azalan sıcaklıklar karşısında zirai don uyarısında bulunarak, “Bölgemiz genelinde gelecek hafta ortasına kadar zirai don olayı beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.” dediler.

24METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI GELDİ

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI GELDİ!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bayburt ve Ardahan için kar uyarısında bulundu. Genel hava durumu değerlendirmesinde, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bayburt'ta öğlen saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olacağını duyuran Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan'ın kuzeyi ile Bayburt ve çevresinin karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor" açıklaması yapıldı.Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinin merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

25BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

26KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'de (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin) kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu illerimizin 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

27KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

28MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

29EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

30AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin Toroslar mevkisinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

31İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 11°C

Az bulutlu

32BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

33ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

34DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

35GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

36Lapa lapa kar erken bastırdı: İstanbulun yanı başına kadar dayandı Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi