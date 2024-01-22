Lapa lapa kar batıya ilerliyor! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü, onlarca kentte yoğun kar yağışı başladı, kar İstanbul haritasına girdi
Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul dahil onlarca kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji, AKOM, Valilik ve uzmanlar tarafından yapılan açıklamaların ardından kar İstanbul haritasına yansıdı. Sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Lapa lapa kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak. İstanbul kar yağışını saat kaçta görecek? Yoğun kar yağışı kent merkezinde etkili olacak mı? İşte kar yağışı için alarm verilen kentler ve İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...
• 22 Ocak 2024 - 11:50 • Son Güncelleme:
• 22 Ocak 2024 - 11:50 • Son Güncelleme: