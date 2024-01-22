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GündemLapa lapa kar batıya ilerliyor! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü, onlarca kentte yoğun kar yağışı başladı, kar İstanbul haritasına girdi
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar batıya ilerliyor! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü, onlarca kentte yoğun kar yağışı başladı, kar İstanbul haritasına girdi
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Lapa lapa kar batıya ilerliyor! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü, onlarca kentte yoğun kar yağışı başladı, kar İstanbul haritasına girdi

Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul dahil onlarca kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji, AKOM, Valilik ve uzmanlar tarafından yapılan açıklamaların ardından kar İstanbul haritasına yansıdı. Sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Lapa lapa kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak. İstanbul kar yağışını saat kaçta görecek? Yoğun kar yağışı kent merkezinde etkili olacak mı? İşte kar yağışı için alarm verilen kentler ve İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

• 22 Ocak 2024 - 11:50 • Son Güncelleme:
• 22 Ocak 2024 - 11:50 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar batıya ilerliyor Sıcaklıklar 10 derece birden düştü, onlarca kentte yoğun kar yağışı başladı, kar İstanbul haritasına girdi

Kar yağışı ile AKOM, MGM ve Valilik tarafından art arda uyarılar gelmişti. Yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı başladı. Pek kent beyaza bürünürken, yoğun kar yağışı İstanbul sınırına dayandı. Kar yağışı ile ilgili gelişmelere geçmeden Meteoroloji tarafından yapılan yeni uyarıya bakalım.

2Lapa lapa kar batıya ilerliyor Sıcaklıklar 10 derece birden düştü, onlarca kentte yoğun kar yağışı başladı, kar İstanbul haritasına girdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ,Karaman, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3Lapa lapa kar batıya ilerliyor Sıcaklıklar 10 derece birden düştü, onlarca kentte yoğun kar yağışı başladı, kar İstanbul haritasına girdi

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

4MARMARA

MARMARA

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında İç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

5SON DAKİKA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI:

SON DAKİKA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI:

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbrili olunmalıdır.

6KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 5°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 7°CÇok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurluKIRKLARELİ °C, 3°CÇok bulutluKOCAELİ °C, 6°CÇok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

8EGE

EGE

Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 2°CÇok bulutluDENİZLİ °C, 9°CÇok bulutluİZMİR °C, 11°CÇok bulutluMANİSA °C, 9°CÇok bulutlu

9AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 20°CÇok bulutluANTALYA °C, 20°CÇok bulutluHATAY °C, 15°CÇok bulutluISPARTA °C, 6°CÇok bulutlu

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Karaman ve Sivas çevrelerinin karlakarışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 2°CÇok bulutluESKİŞEHİR °C, 2°CÇok bulutluKONYA °C, 1°CÇok bulutluYOZGAT °C, -3°CÇok bulutlu

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 2°CÇok bulutluKASTAMONU °C, 0°CÇok bulutluSİNOP °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 8°CÇok bulutlu

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 m üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 4°CÇok bulutluSAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 2°CÇok bulutluTRABZON °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık ve kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, -1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluVAN °C, 5°CÇok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde ve kuzeyinde kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

14Lapa lapa kar batıya ilerliyor Sıcaklıklar 10 derece birden düştü, onlarca kentte yoğun kar yağışı başladı, kar İstanbul haritasına girdi

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada illeri tek tek açıkladı. Günlük hava tahminini paylaşan Şen şu ifadeleri kullandı;

15ERZİNCAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ERZİNCAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.Kar yağışı Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde etkili oldu. Bölge trafik ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alırken Karayolları ekiplerince Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıldı.

16BAYBURTTA YAĞIŞ BAŞLADI

BAYBURT'TA YAĞIŞ BAŞLADI

Bayburt-Araklı yolunun karla kaplanmasıyla Karayolları 106. Şube Müdürlüğü bölgede çalışma başlattı. Sürücülerin trafikte sorun yaşamaması adına çalışma yürüten ekipler, karla kapanan yolları kar küreme araçlarıyla özenle açtılar. Gizli buz tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, sürücülere rahat bir nefes aldırdılar. Bununla birlikte Bayburt-Erzurum Karayolu üzeri Kop Dağı mevkiinde çalışma yürüten karayolları ekiplerince karla mücadele çalışmaları aralıksız sürerken, ekiplerin sabahın erken saatlerinde başlayan mesaisi gece geç saatlere kadar devam etti.

17ULAŞIMA KAR ENGELİ

ULAŞIMA KAR ENGELİ

Sivas karayolu üzerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.Kentte akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Tokat- Sivas yolunda etkili olan kar nedeniyle yüksek tonajlı araçların sürücüleri, ilerlemekte zorlandı. Geyras mevkisinde önlem alan polis ekipleri kar lastiği olan kamyon ve otomobillerin geçişine izin verirken, ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmaları engellendi. Tokat- Sivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel geçidinde Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

18ORHAN ŞENDEN KAR UYARISI

ORHAN ŞEN'DEN KAR UYARISI

Bugün Pazartesi Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt de kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesi yaratır.
br>İstanbul, Kocaeli, Bursa, hafif yağmur ve sabah karla karışık yağmurlu,. Sıcaklık iç ve doğuda azalıyor. Marmara'da rüzgar poyraz kuvvet olacak.

19İSTANBULDA KAR YAPACAK MI

İSTANBUL'DA KAR YAPACAK MI?

İstanbul bugün öğleden önce hafif yağmurlu. Bir ara hafif kky lı 7 C. İzmir 11 Antalya 20 Ankara 2 Trabzon yağmurlu yüksekler kky yaylalar yoğun kar yağışlı 7 C. .
br>Yarın iç kesimlerde Sis var.