Lapa lapa kar batıya ilerliyor! Kar yağışı dalga dalga yayılacak, MGM son dakika olarak duyurdu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan haric) aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı