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GündemLapa lapa kar batıya ilerliyor! Kar yağışı dalga dalga yayılacak, MGM son dakika olarak duyurdu
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar batıya ilerliyor! Kar yağışı dalga dalga yayılacak, MGM son dakika olarak duyurdu

Lapa lapa kar batıya ilerliyor! Kar yağışı dalga dalga yayılacak, MGM son dakika olarak duyurdu

Kar bu kez fena vuracak! Lapa lapa kar yağışı birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji her il için saat vererek yeniden uyardı. Vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması istendi. Hava sıcaklıkları aniden düşeceği için lapa lapa kar yağışı allan illerde kar günlerce yerde kalacak. İşte meteoroloji tarafından yapılan yeni uyarı ile ilgili ayrıntılar

• 11 Kasım 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
• 11 Kasım 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar batıya ilerliyor Kar yağışı dalga dalga yayılacak, MGM son dakika olarak duyurdu

Kar yağışı uyarısı! Lapa lapa yağacak. Meteoroloji ve uzmanlar art arda uyardı. Bu kez kuvvetli geliyor. Sadece yüksek kesimlerde değil, şehir merkezlerinde de etkili olacak.

2MGMDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

MGM'DEN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteorolojiden Erzincan ve Erzurum’un yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Erzincan, Erzurum ve çevresinde aralıklı yağmur, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

3Lapa lapa kar batıya ilerliyor Kar yağışı dalga dalga yayılacak, MGM son dakika olarak duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güney, K.Maraş'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Sakarya, Çanakkale'nin doğusu'nun aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah sattlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyon çevreleinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu, Hatay'ın güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi ile Kayseri'nin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan haric) aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

12LAPA LAPA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

LAPA LAPA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Uyarı üstüne uyarı yapılmıştı. Lapa lapa kar yağışı başladı. Van’da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.Van'da sabah saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

13Lapa lapa kar batıya ilerliyor Kar yağışı dalga dalga yayılacak, MGM son dakika olarak duyurdu

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi ve Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğunayazıt ilçesi yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 50 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.Öte yandan, kar yağışı ile birlikte Van'ın doğusunda bulunan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağ ile Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.