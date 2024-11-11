Lapa lapa kar batıya ilerliyor! Kar yağışı dalga dalga yayılacak, MGM son dakika olarak duyurdu
Kar bu kez fena vuracak! Lapa lapa kar yağışı birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji her il için saat vererek yeniden uyardı. Vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması istendi. Hava sıcaklıkları aniden düşeceği için lapa lapa kar yağışı allan illerde kar günlerce yerde kalacak. İşte meteoroloji tarafından yapılan yeni uyarı ile ilgili ayrıntılar
• 11 Kasım 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
• 11 Kasım 2024 - 10:30 • Son Güncelleme: