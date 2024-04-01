Lal Denizli kimdir? Çeşme Belediye Başkanı Lal Deniz kaç yaşında, nereli?
Lal Denizli kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. CHP Çeşme Belediye Başkan adayı olaran 31 Mart Yerel Seçimlerine giren Lal Denizli kesin olmayan sonuçlara göre başkan seçildi. Sonuçların ardından Lal Denizli'nin hayatı hakkında araştırmalar da başladı. CHP Gençlik Kolları'nda aktif olarak görev yapan ve ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin de kızı olan Lal Denizli kaç yaşında? Hangi okuldan mezun oldu?,
• 01 Nisan 2024 - 12:03 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2024 - 12:03 • Son Güncelleme: