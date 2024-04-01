Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Lal Denizli kimdir? Çeşme Belediye Başkanı Lal Deniz kaç yaşında, nereli?
Haberler Gündem Haberleri Lal Denizli kimdir? Çeşme Belediye Başkanı Lal Deniz kaç yaşında, nereli?
ABONE OL

Lal Denizli kimdir? Çeşme Belediye Başkanı Lal Deniz kaç yaşında, nereli?

Lal Denizli kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. CHP Çeşme Belediye Başkan adayı olaran 31 Mart Yerel Seçimlerine giren Lal Denizli kesin olmayan sonuçlara göre başkan seçildi. Sonuçların ardından Lal Denizli'nin hayatı hakkında araştırmalar da başladı. CHP Gençlik Kolları'nda aktif olarak görev yapan ve ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin de kızı olan Lal Denizli kaç yaşında? Hangi okuldan mezun oldu?,

• 01 Nisan 2024 - 12:03 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2024 - 12:03 • Son Güncelleme:
1 Lal Denizli kimdir Çeşme Belediye Başkanı Lal Deniz kaç yaşında, nereli

Lal Denizli hakkında araştırmalar başladı. CHP'nin yeni Çeşme Belediye Başkanı olarak 2024 yerel seçimlerinden galip çıkan Lal Denizli, kamuoyunun yakından tanıdığı teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızıdır.

2 Lal Denizli kimdir Çeşme Belediye Başkanı Lal Deniz kaç yaşında, nereli



LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi. Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli ile Çiğdem Kayalı'nın kızıdır. Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.

3 Lal Denizli kimdir Çeşme Belediye Başkanı Lal Deniz kaç yaşında, nereli

Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışıyor.