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GündemKuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! Meteoroloji son dakika açıkladı! Günlerce sürecek, çok sayıda ilde başlıyor ve...
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Kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! Meteoroloji son dakika açıkladı! Günlerce sürecek, çok sayıda ilde başlıyor ve...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Kuvvetli yağışlar ve kar geliyor. Yeni hafta ile birlikte çok sayıda ilde etkisini gösterecek. Yağışların günlerce devam etmesi bekleniyor. Havaların Türkiye genelinde ne zaman ısınacağı merak ediliyordu ve tarih belli oldu. Geçmiş yıllara göre soğuk bir mayıs yaşanacak olsa da havaların düzeleceği zamanı Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı ve yeni tahminlerini duyurdu. Kar yağışı nerelerde etkili olacak? Hangi illerde yağmur bekleniyor? Bu hafta hava nasıl? MGM 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı. Son dakika hava durumu açıklamaları...

• 09 Mayıs 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:
• 09 Mayıs 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:
1Kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika açıkladı Günlerce sürecek, çok sayıda ilde başlıyor ve...

Son dakika hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2Kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika açıkladı Günlerce sürecek, çok sayıda ilde başlıyor ve...

Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

3Kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika açıkladı Günlerce sürecek, çok sayıda ilde başlıyor ve...

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

4Kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika açıkladı Günlerce sürecek, çok sayıda ilde başlıyor ve...

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yeni hava durumu tahmininde bulunarak şu açıklamaları yaptı: "Yağış doğuya yaslandı. Batıda 3-4 gün yağış yok.

5Kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika açıkladı Günlerce sürecek, çok sayıda ilde başlıyor ve...

Pazartesi akşamı ve çarşamba günü 10'ar saatlik Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgesine yağış geliyor. Doğuda yağışa devam. Sıcaklıklar batıda ortalamada, doğuda altında.

6KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Bugün Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu'nun yükseklerinde KKY ve kar şeklinde, diğer yerlerde sağanak yağmur şeklinde.

7Kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika açıkladı Günlerce sürecek, çok sayıda ilde başlıyor ve...

Güneydoğuda sıcaklıklar artıyor diğer yerlerde değişim yok. İstanbul 18, İzmir 25, Antalya 24, Ankara 20 derece.

8SICAKLIKLAR PERŞEMBE GÜNÜNDEN SONRA ARTACAK

SICAKLIKLAR PERŞEMBE GÜNÜNDEN SONRA ARTACAK

Bu hafta Çarşamba güney ve iç Ege ile Batı Akdeniz'de, perşembe doğu ve güney doğuda, cumartesi pazar Marmara'da yağmur olasılığı var. Sıcaklıklar perşembe gününden sonra artmaya başlayacak."

9BUGÜN HAVA DURUMU MARMARA

BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

10EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

11AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°CParçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı bulutlu

KONYA °C, 20°CParçalı bulutlu

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°CParçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutlu

14ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

15DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

16GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°CParçalı bulutlu

SİİRT °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

17BUGÜN HAVA NASIL

BUGÜN HAVA NASIL?

18SALI HAVA DURUMU

SALI HAVA DURUMU

19ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

20PERŞEMBE HAVA DURUMU

PERŞEMBE HAVA DURUMU

21CUMA HAVA DURUMU

CUMA HAVA DURUMU

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