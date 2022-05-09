Kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! Meteoroloji son dakika açıkladı! Günlerce sürecek, çok sayıda ilde başlıyor ve...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Kuvvetli yağışlar ve kar geliyor. Yeni hafta ile birlikte çok sayıda ilde etkisini gösterecek. Yağışların günlerce devam etmesi bekleniyor. Havaların Türkiye genelinde ne zaman ısınacağı merak ediliyordu ve tarih belli oldu. Geçmiş yıllara göre soğuk bir mayıs yaşanacak olsa da havaların düzeleceği zamanı Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı ve yeni tahminlerini duyurdu. Kar yağışı nerelerde etkili olacak? Hangi illerde yağmur bekleniyor? Bu hafta hava nasıl? MGM 5 günlük hava durumu haritasını paylaştı. Son dakika hava durumu açıklamaları...
Son dakika hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yeni hava durumu tahmininde bulunarak şu açıklamaları yaptı: "Yağış doğuya yaslandı. Batıda 3-4 gün yağış yok.
Pazartesi akşamı ve çarşamba günü 10'ar saatlik Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgesine yağış geliyor. Doğuda yağışa devam. Sıcaklıklar batıda ortalamada, doğuda altında.
KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
Bugün Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu'nun yükseklerinde KKY ve kar şeklinde, diğer yerlerde sağanak yağmur şeklinde.
Güneydoğuda sıcaklıklar artıyor diğer yerlerde değişim yok. İstanbul 18, İzmir 25, Antalya 24, Ankara 20 derece.
SICAKLIKLAR PERŞEMBE GÜNÜNDEN SONRA ARTACAK
Bu hafta Çarşamba güney ve iç Ege ile Batı Akdeniz'de, perşembe doğu ve güney doğuda, cumartesi pazar Marmara'da yağmur olasılığı var. Sıcaklıklar perşembe gününden sonra artmaya başlayacak."
BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°CParçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°CParçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı bulutlu
KONYA °C, 20°CParçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 22°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 19°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°CParçalı bulutlu
SİİRT °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu