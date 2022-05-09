Kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! Meteoroloji son dakika açıkladı! Günlerce sürecek, çok sayıda ilde başlıyor ve...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu



VAN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı