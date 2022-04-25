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GündemKuvvetli yağışlar başlıyor, gün verildi! Meteoroloji son dakika açıkladı! Günlerce sürecek, çok sayıda il için flaş uyarı...
HaberlerGündem Haberleri Kuvvetli yağışlar başlıyor, gün verildi! Meteoroloji son dakika açıkladı! Günlerce sürecek, çok sayıda il için flaş uyarı...
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Kuvvetli yağışlar başlıyor, gün verildi! Meteoroloji son dakika açıkladı! Günlerce sürecek, çok sayıda il için flaş uyarı...

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Gök gürültülü yağışlar yeniden başlıyor, kuvvetli olacak. Yağmur günlerce devam edecek. Sıcaklıklar da düşüyor; tarih belli oldu. Bayramda havanın nasıl olacağı merak ediliyordu. Bölge bölge açıklandı. Bugün ise öğle saatlerinden sonra bazı illerde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yeni hafta ile birlikte havanın nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu ve 'Bayramda bu sıcaklıklar olmayacak' diyerek duyurdu. Son dakika hava durumu açıklamaları...

• 25 Nisan 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
• 25 Nisan 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
1Kuvvetli yağışlar başlıyor, gün verildi Meteoroloji son dakika açıkladı Günlerce sürecek, çok sayıda il için flaş uyarı...

Son dakika hava durumu açıklaması! Yağışlar geri dönüyor. MGM harita ile duyurdu. Bayramda havanın nasıl olacağı da belli oldu. Sıcaklıklar düşecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklama ve uzmanından hava durumu tahminleri...

2Kuvvetli yağışlar başlıyor, gün verildi Meteoroloji son dakika açıkladı Günlerce sürecek, çok sayıda il için flaş uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3Kuvvetli yağışlar başlıyor, gün verildi Meteoroloji son dakika açıkladı Günlerce sürecek, çok sayıda il için flaş uyarı...

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

4Kuvvetli yağışlar başlıyor, gün verildi Meteoroloji son dakika açıkladı Günlerce sürecek, çok sayıda il için flaş uyarı...

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

5BUGÜN HAVA NASIL MARMARA

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°CParçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°CParçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°CParçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°CParçalı bulutlu

6EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°CParçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°CAz bulutlu

HATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°CParçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 28°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°CParçalı bulutlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 29°CAz bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 18°CAz bulutlu ve açık

TOKAT °C, 28°CAz bulutlu ve açık

TRABZON °C, 18°CAz bulutlu ve açık

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°CParçalı bulutlu

KARS °C, 20°CParçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°CParçalı bulutlu

VAN °C, 18°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 28°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu

13Kuvvetli yağışlar başlıyor, gün verildi Meteoroloji son dakika açıkladı Günlerce sürecek, çok sayıda il için flaş uyarı...

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen bu hafta ve bayramda hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

14Kuvvetli yağışlar başlıyor, gün verildi Meteoroloji son dakika açıkladı Günlerce sürecek, çok sayıda il için flaş uyarı...

Şen, "Bu haftanın ilk günü yağışsız. Sıcaklıklar bu ayın ortalamasının üzerinde devam ediyor. Yarın, çarşamba ve perşembe günü iç ve doğu bölgelerde yağış var. Yağışlar genellikle öğleden sonra başlayıp akşam sona erecek. batıda yağış yok gibi.

15Kuvvetli yağışlar başlıyor, gün verildi Meteoroloji son dakika açıkladı Günlerce sürecek, çok sayıda il için flaş uyarı...

Bu hafta sonu (cuma) sıcaklıklar düşüyor. Bayramda bu sıcaklıklar olmayacak. Bu hafta sonu ve bayramda yaz havası olmayacak bahar havası olacak. Ege ve Akdeniz bölgesinde de bayramda sıcaklıklar bu günkü gibi olmayacak." dedi.

16PAZARTESİ HAVA NASIL

PAZARTESİ HAVA NASIL?

17SALI HAVA NASIL

SALI HAVA NASIL?

18ÇARŞAMBA HAVA NASIL

ÇARŞAMBA HAVA NASIL?

19PERŞEMBE HAVA NASIL

PERŞEMBE HAVA NASIL?

20CUMA HAVA NASIL

CUMA HAVA NASIL?

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