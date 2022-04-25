Kuvvetli yağışlar başlıyor, gün verildi! Meteoroloji son dakika açıkladı! Günlerce sürecek, çok sayıda il için flaş uyarı...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Gök gürültülü yağışlar yeniden başlıyor, kuvvetli olacak. Yağmur günlerce devam edecek. Sıcaklıklar da düşüyor; tarih belli oldu. Bayramda havanın nasıl olacağı merak ediliyordu. Bölge bölge açıklandı. Bugün ise öğle saatlerinden sonra bazı illerde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yeni hafta ile birlikte havanın nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu ve 'Bayramda bu sıcaklıklar olmayacak' diyerek duyurdu. Son dakika hava durumu açıklamaları...
Son dakika hava durumu açıklaması! Yağışlar geri dönüyor. MGM harita ile duyurdu. Bayramda havanın nasıl olacağı da belli oldu. Sıcaklıklar düşecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklama ve uzmanından hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°CParçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°CParçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 26°CParçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°CParçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°CAz bulutlu
HATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 25°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 28°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 29°CAz bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 18°CAz bulutlu ve açık
TOKAT °C, 28°CAz bulutlu ve açık
TRABZON °C, 18°CAz bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°CParçalı bulutlu
KARS °C, 20°CParçalı bulutlu
MALATYA °C, 29°CParçalı bulutlu
VAN °C, 18°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 28°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen bu hafta ve bayramda hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şen, "Bu haftanın ilk günü yağışsız. Sıcaklıklar bu ayın ortalamasının üzerinde devam ediyor. Yarın, çarşamba ve perşembe günü iç ve doğu bölgelerde yağış var. Yağışlar genellikle öğleden sonra başlayıp akşam sona erecek. batıda yağış yok gibi.
Bu hafta sonu (cuma) sıcaklıklar düşüyor. Bayramda bu sıcaklıklar olmayacak. Bu hafta sonu ve bayramda yaz havası olmayacak bahar havası olacak. Ege ve Akdeniz bölgesinde de bayramda sıcaklıklar bu günkü gibi olmayacak." dedi.