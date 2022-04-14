Kuvvetli yağış geri dönüyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...
Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması! Kuvvetli gökgürültülü yağışlar geri dönüyor. Meteoroloji son dakika ile duyurdu. Sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek. Tarih belli oldu. Bugün ise sıcaklıklar artmaya başlıyor. Batıda normallerin üzerine çıkabilir. Kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu'nun kuzey çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. MGM haritayı paylaşarak duyurdu. Son dakika hava durumu açıklaması...
Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! Nisan ayında lapa lapa yağan kar herkesi şaşırttı. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklar da bazı bölgelerde beyaz örtüyü geri getirdi. Baharı beklerken kar yağışı geldi. Peki hava önümüzdeki günlerde nasıl olacak? Kar yağışı bitti mi? Hafta sonu hava nasıl? İşte MGM'den son dakika hava durumu tahminleri...
Sıcaklıklar bugünden itibaren artmaya başlıyor. Sıcaklıkların iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu'nun kuzey çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta.
İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°CAz bulutlu
İSTANBUL °C, 15°CAz bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°CAz bulutlu
KOCAELİ °C, 17°CAz bulutlu
EGE
Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°CAz bulutlu ve açık
İZMİR °C, 21°CAz bulutlu ve açık
MANİSA °C, 21°CAz bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°CAz bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°CAz bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 16°CAz bulutlu ve açık
MERSİN °C, 21°CAz bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 10°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah kıyı kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK °C, 14°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 13°CParçalı çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 12°CParçalı çok bulutlu
TRABZON °C, 14°CParçaı zamanla çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°CParçalı bulutlu
KARS °C, 3°CParçalı bulutlu
MALATYA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 17°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 15°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 18°CAz bulutlu ve açık
Cuma günü yağışlar Karadeniz'in doğu kıyılarına çekilecek. Bu bölgeler hariç yarın da ülke genelinde güneş yüzünü göstermeye devam edecek.
Cumartesi günü hava günlük güneşlik olacak. Ancak pazar gününden itibaren hava yeniden değişiyor.
Pazar günü yeniden yağmur geliyor. Çok sayıda ilde hava yağışlı olacak.
Pazartesi günü etkisini artıracak yağışlar kuvvetli olacak. Sıcaklıklar yavaş yavaş düşmeye başlayacak.