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GündemKuvvetli yağış geri dönüyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...
HaberlerGündem Haberleri Kuvvetli yağış geri dönüyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...
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Kuvvetli yağış geri dönüyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması! Kuvvetli gökgürültülü yağışlar geri dönüyor. Meteoroloji son dakika ile duyurdu. Sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek. Tarih belli oldu. Bugün ise sıcaklıklar artmaya başlıyor. Batıda normallerin üzerine çıkabilir. Kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu'nun kuzey çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. MGM haritayı paylaşarak duyurdu. Son dakika hava durumu açıklaması...

• 14 Nisan 2022 - 14:34 • Son Güncelleme:
• 14 Nisan 2022 - 14:34 • Son Güncelleme:
1Kuvvetli yağış geri dönüyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! Nisan ayında lapa lapa yağan kar herkesi şaşırttı. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklar da bazı bölgelerde beyaz örtüyü geri getirdi. Baharı beklerken kar yağışı geldi. Peki hava önümüzdeki günlerde nasıl olacak? Kar yağışı bitti mi? Hafta sonu hava nasıl? İşte MGM'den son dakika hava durumu tahminleri...

2Kuvvetli yağış geri dönüyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

Sıcaklıklar bugünden itibaren artmaya başlıyor. Sıcaklıkların iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3Kuvvetli yağış geri dönüyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu'nun kuzey çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

4Kuvvetli yağış geri dönüyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta.

5Kuvvetli yağış geri dönüyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

6BUGÜN HAVA DURUMU MARMARA

BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°CAz bulutlu

İSTANBUL °C, 15°CAz bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°CAz bulutlu

KOCAELİ °C, 17°CAz bulutlu

7EGE

EGE

Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°CAz bulutlu ve açık

İZMİR °C, 21°CAz bulutlu ve açık

MANİSA °C, 21°CAz bulutlu ve açık

8AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 16°CAz bulutlu ve açık

MERSİN °C, 21°CAz bulutlu ve açık

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 10°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°CParçalı bulutlu

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 13°CParçalı çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°CParçalı çok bulutlu

TRABZON °C, 14°CParçaı zamanla çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°CParçalı bulutlu

KARS °C, 3°CParçalı bulutlu

MALATYA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°CParçalı bulutlu

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 15°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 18°CAz bulutlu ve açık

14Kuvvetli yağış geri dönüyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

Cuma günü yağışlar Karadeniz'in doğu kıyılarına çekilecek. Bu bölgeler hariç yarın da ülke genelinde güneş yüzünü göstermeye devam edecek.

15Kuvvetli yağış geri dönüyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

Cumartesi günü hava günlük güneşlik olacak. Ancak pazar gününden itibaren hava yeniden değişiyor.

16Kuvvetli yağış geri dönüyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

Pazar günü yeniden yağmur geliyor. Çok sayıda ilde hava yağışlı olacak.

17Kuvvetli yağış geri dönüyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

Pazartesi günü etkisini artıracak yağışlar kuvvetli olacak. Sıcaklıklar yavaş yavaş düşmeye başlayacak.

18Kuvvetli yağış geri dönüyor Meteoroloji son dakika açıkladı Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

İstanbul'da hava sıcaklığı 11 dereceye kadar düşecek.

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