Kuvvetli yağış geri dönüyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



AMASYA °C, 13°CParçalı çok bulutlu



SAMSUN °C, 14°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



TOKAT °C, 12°CParçalı çok bulutlu



TRABZON °C, 14°CParçaı zamanla çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı