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GündemKuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı! Meteoroloji son dakika duyurdu, İşte İstanbul dahil il il hava durumu raporu
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Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı! Meteoroloji son dakika duyurdu, İşte İstanbul dahil il il hava durumu raporu

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Kuvvetli ve yoğun kar yağışı başlıyor. İller tek tek sıralandı.  Yapılan son dakika kar uyarılarının ardından pek çok kent güne beyaz örtüyle uyandı. Gün içerisinde kar yağışı dalga dalga yayılacak. İşte kar yağışı için alarm verilen kentler ve İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

• 24 Ocak 2024 - 12:30 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2024 - 12:30 • Son Güncelleme:
1Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika duyurdu, İşte İstanbul dahil il il hava durumu raporu

Havaların soğumasıyla birlikte kar yağısı ve hava tahminleri vatandaşlar tarafından daha da yakından takip edilmeye başladı. Meteoroloji sıklıkla hava tahminlerini duyuruyor. Gün içerisinde yaşanan değişiklikler anlık olarak paylaşılıyor. MGM son hava raporunda kar yağışının yoğunluğu ile ilgili yeni bilgileri paylaştı.

2Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika duyurdu, İşte İstanbul dahil il il hava durumu raporu

Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI :

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI :

Yağışların, Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°CParçalı yer yer çok bulutlu.

İSTANBUL °C, 8°CParçalı yer yer çok bulutlu.

KOCAELİ °C, 10°CParçalı yer yer çok bulutlu.

TEKİRDAĞ °C, 7°CParçalı yer yer çok bulutlu.

6EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor..

A.KARAHİSAR °C, 6°CParçalı ve az bulutlu.

DENİZLİ °C, 10°CParçalı ve az bulutlu.

İZMİR °C, 12°CParçalı ve az bulutlu.

MUĞLA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu.

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor..

ADANA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu.

ANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu.

ISPARTA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu.

MERSİN °C, 17°CParçalı ve az bulutlu.

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor..

ANKARA °C, 5°CParçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve az bulutlu.

KAYSERİ °C, 2°CParçalı ve az bulutlu.

KONYA °C, 4°CParçalı ve az bulutlu.

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor..

BOLU °C, 6°CParçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU °C, 4°CParçalı ve az bulutlu.

SİNOP °C, 10°CParçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve az bulutlu.

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor..

RİZE °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

TOKAT °C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

TRABZON °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğu, Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor..

AĞRI °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

ERZURUM °C, -1°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı.

MALATYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu.

VAN °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt'in doğu çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor..

DİYARBAKIR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve az bulutlu.

MARDİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA °C, 10°CParçalı bulutlu.

13Yapılan kar yağışı uyarılarının ardından pek çok kentte yoğun yağış başladı.

Yapılan kar yağışı uyarılarının ardından pek çok kentte yoğun yağış başladı.

Kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışıyor.Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışla merkezdeki kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. Kar nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların tekrar açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

14Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika duyurdu, İşte İstanbul dahil il il hava durumu raporu

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, yağışla birlikte köy yollarının yeniden ulaşıma kapandığını, İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyedeki 80 personel ve 60 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

15Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika duyurdu, İşte İstanbul dahil il il hava durumu raporu

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürünürken, 48 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de etkisini göstermeye başladı. Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezinde ise belediye ekipleri biriken karı kamyonlarla taşırken, buzlanmaya karşı da yol tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

16Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika duyurdu, İşte İstanbul dahil il il hava durumu raporu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı, 15 günlük tatilde olan çocuklar için eğlence oldu.İlçede etkili olan kar yağışı beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Kar yağışını fırsata dönüştüren çocuklar, 15 günlük tatili kartopu oynayarak ve karda güreş yaparak değerlendiriyor.Ünal Emen isimli vatandaş, bu sene kar yağışının geç geldiğini belirterek, “Bugün güzel kar yağıyor. Biz de çocuklarla birlikte kartopu oynuyoruz. Çocukların karda güreşini izliyoruz. Kar yağışına en çok tatilde olan çocuklar sevindi diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

17EVLER KARA GÖMÜLDÜ

EVLER KARA GÖMÜLDÜ

Ağrı'da etkili olan kar yağışı bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın yoğun olduğu bölgelerde evler kar altında kaldı.Ağrı’da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bazı köylerde evler kara gömüldü. İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.