Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı! Meteoroloji son dakika duyurdu, İşte İstanbul dahil il il hava durumu raporu
Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Kuvvetli ve yoğun kar yağışı başlıyor. İller tek tek sıralandı. Yapılan son dakika kar uyarılarının ardından pek çok kent güne beyaz örtüyle uyandı. Gün içerisinde kar yağışı dalga dalga yayılacak. İşte kar yağışı için alarm verilen kentler ve İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...
• 24 Ocak 2024 - 12:30 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2024 - 12:30 • Son Güncelleme: