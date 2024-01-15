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GündemKuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor! İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar bu gece başlıyor
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Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor! İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar bu gece başlıyor

Kar, fırtına ve soğuk hava dalgası fena vuracak. İstanbul ile birlikte onlarca kent için son dakika uyarısı yapıldı. MGM vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyararak yeni hava durumunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre Batı'da yağışlar ve don beklenirken Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise tarih vererek İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu.

• 15 Ocak 2024 - 15:00 • Son Güncelleme:
• 15 Ocak 2024 - 15:00 • Son Güncelleme:
1Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar bu gece başlıyor

Kar, fırtına, sağanak yağış geliyor. Bu gece başlıyor. Günlerce devam edecek. Meteoroloji uyardı. Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yeni tarih verdi. İşte hava durumu ve son dakika kar yağışı ile ilgili detaylar...

2Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege. Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3UYARILAR

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edremit Körfezi çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir'in güney ve batı kesimlerinin, sabah ve öğle saatlerinde Aydın ve Muğla ile Edremit Körfezi çevrelerinin, zamanla bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunun, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HATAY °C, 11°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 10°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 0°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 4°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, 3°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

12Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar bu gece başlıyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yeni uyarılarda bulundu. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:

13Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar bu gece başlıyor

Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışlı. Muğla ve Antalya çevresinde yağmur var. Sıcaklıklar Batı'da yükselmeye başlıyor. Bu gece ve yarın sabah Trakya ve Marmara iç bölgelerde sis ulaşımda etkili olur.

14ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Trakya İç Anadolu İç Ege Doğu Anadolu'da bu gece kuvvetli buzlanma ve don olayı meydana gelir. İstanbul'da sıfırın altına sıcaklık düşer. Asfalt da gizli buzlanma olur gece ve sabah sürücüler dikkat. Doğu Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi va

15İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

İstanbul bugün açık 8C, gece -2C buzlanmaya dikkat. Yarın 12C, çarşamba 15C, salı günü kuvvetli yağmur geliyor. İzmir 10C, Antalya 16C Ankara 3C gece -5C.

16ARACINIZI VE KENDİNİZİ YÜKSEKLERE TAŞIYIN

'ARACINIZI VE KENDİNİZİ YÜKSEKLERE TAŞIYIN'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise şöyle:

Bu akşam saatlerinden sonra ve bu gece gök gürültülü sağanak yağış İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Edremit, Asasos da çok kuvvetli ve şiddetli görünüyor. Metrekareye 100kg yağış düşebilir. Su baskınları ve taşkınlara neden olur. Aracınızı ve kendinizi yükseklere taşıyın.