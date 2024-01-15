Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor! İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar bu gece başlıyor

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunun, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ADANA °C, 15°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 15°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



HATAY °C, 11°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu