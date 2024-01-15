Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor! İstanbul dahil onlarca kentte lapa lapa kar bu gece başlıyor
Kar, fırtına ve soğuk hava dalgası fena vuracak. İstanbul ile birlikte onlarca kent için son dakika uyarısı yapıldı. MGM vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyararak yeni hava durumunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre Batı'da yağışlar ve don beklenirken Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise tarih vererek İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu.
• 15 Ocak 2024 - 15:00 • Son Güncelleme:
• 15 Ocak 2024 - 15:00 • Son Güncelleme: