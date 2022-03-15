Kuvvetli kar yağışı yeniden başlıyor! Günlerce sürecek, sert soğuklar geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu...
Son dakika kar yağışı açıklaması! Kar yeniden başlıyor ve 3 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Tarih belli oldu. Meteoroloji son dakika açıklamasını yaptı. Uyarılar peş peşe geldi. Yeni soğuk hava dalgası geliyor. Sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yeni kar yağışına ilişkin tarih vererek önemli açıklamalarda bulundu. Bugün ise parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan hafta sonu havanın nasıl olacağı şimdiden merak ediliyor. Hafta sonu hangi illerde kar var? İstanbul'a kar ne zaman geliyor? İşte MGM'nin ve Prof. Dr. Şen'in son dakika hava durumu açıklaması...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde yerdeki karın savrulması sonucu tipi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
PROF. DR. ŞEN'DEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz hafta Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da Kar etkili olmuş ve tüm şehir beyaza bürünmüştü. Yeni Hava Durumu raporuna göre pazar günü etkisini yitiren kar yağışı İstanbul'a dönüyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Perşembe akşamından itibaren kuzey bölgeler Soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma, cumartesi ve pazar günü Marmara ve Karadeniz Bölgesi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. Geçen haftaki sistemden bir kademe daha zayıf olacak" mesajını paylaştı.
METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre Türkiye perşembe gününden itibaren yeni soğuk ve yağışlı hava sistemi etkisi altına girecek. Perşembe günü İstanbul'da yağmur, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ankara ve İç Anadolu genelinde ise kar yağışı etkili olacak.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN DÖNECEK?
Havanın soğumasıyla birlikte İstanbul'da cuma günü kar yağışı görülecek. Kar yağışı cumartesi ve pazar günleri de devam edecek. Pazartesi günü İstanbul'da havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmur, kentin yükseklerinde yine kar, salı günü ise kent genelinde kar yağışı bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 10°CParçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 11°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 4°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 3°CParçalı, yer yer çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KONYA °C, 0°CParçalı yer yer çok bulutlu, hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 3°CÇok bulutlu
VAN °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 5°CÇok bulutlu
SİİRT °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 7°CÇok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
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