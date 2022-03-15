Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKuvvetli kar yağışı yeniden başlıyor! Günlerce sürecek, sert soğuklar geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu...
HaberlerGündem Haberleri Kuvvetli kar yağışı yeniden başlıyor! Günlerce sürecek, sert soğuklar geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu...
ABONE OL

Kuvvetli kar yağışı yeniden başlıyor! Günlerce sürecek, sert soğuklar geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu...

Son dakika kar yağışı açıklaması! Kar yeniden başlıyor ve 3 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Tarih belli oldu. Meteoroloji son dakika açıklamasını yaptı. Uyarılar peş peşe geldi. Yeni soğuk hava dalgası geliyor. Sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yeni kar yağışına ilişkin tarih vererek önemli açıklamalarda bulundu. Bugün ise parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan hafta sonu havanın nasıl olacağı şimdiden merak ediliyor. Hafta sonu hangi illerde kar var? İstanbul'a kar ne zaman geliyor? İşte MGM'nin ve Prof. Dr. Şen'in son dakika hava durumu açıklaması...

• 15 Mart 2022 - 15:49 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2022 - 15:49 • Son Güncelleme:
1Kuvvetli kar yağışı yeniden başlıyor Günlerce sürecek, sert soğuklar geliyor Meteoroloji son dakika duyurdu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

2Kuvvetli kar yağışı yeniden başlıyor Günlerce sürecek, sert soğuklar geliyor Meteoroloji son dakika duyurdu...

Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

3Kuvvetli kar yağışı yeniden başlıyor Günlerce sürecek, sert soğuklar geliyor Meteoroloji son dakika duyurdu...

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

4Kuvvetli kar yağışı yeniden başlıyor Günlerce sürecek, sert soğuklar geliyor Meteoroloji son dakika duyurdu...

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

5KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6RÜZGAR UYARISI

RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde yerdeki karın savrulması sonucu tipi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7PROF. DR. ŞENDEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

PROF. DR. ŞEN'DEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz hafta Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da Kar etkili olmuş ve tüm şehir beyaza bürünmüştü. Yeni Hava Durumu raporuna göre pazar günü etkisini yitiren kar yağışı İstanbul'a dönüyor.

8Kuvvetli kar yağışı yeniden başlıyor Günlerce sürecek, sert soğuklar geliyor Meteoroloji son dakika duyurdu...

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Perşembe akşamından itibaren kuzey bölgeler Soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma, cumartesi ve pazar günü Marmara ve Karadeniz Bölgesi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. Geçen haftaki sistemden bir kademe daha zayıf olacak" mesajını paylaştı.

9METEOROLOJİDEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU

METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre Türkiye perşembe gününden itibaren yeni soğuk ve yağışlı hava sistemi etkisi altına girecek. Perşembe günü İstanbul'da yağmur, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ankara ve İç Anadolu genelinde ise kar yağışı etkili olacak.

10İSTANBULA KAR NE ZAMAN DÖNECEK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN DÖNECEK?

Havanın soğumasıyla birlikte İstanbul'da cuma günü kar yağışı görülecek. Kar yağışı cumartesi ve pazar günleri de devam edecek. Pazartesi günü İstanbul'da havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmur, kentin yükseklerinde yine kar, salı günü ise kent genelinde kar yağışı bekleniyor.

11BUGÜN HAVA NASIL MARMARA

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 10°CParçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

12EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 11°CParçalı ve az bulutlu

13AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 4°CParçalı ve az bulutlu

14İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°CParçalı, yer yer çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KONYA °C, 0°CParçalı yer yer çok bulutlu, hafif kar yağışlı

15BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°CÇok bulutlu

VAN °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

17GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°CÇok bulutlu

SİİRT °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 7°CÇok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

18CUMA HAVA DURUMU HARİTASI

CUMA HAVA DURUMU HARİTASI

19CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

20PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI

PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Rusya Ukrayna'ya girdi dünya savaşı kapıda! İşte NATO'nun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Rusya Ukrayna'ya girdi dünya savaşı kapıda! İşte NATO'nun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Kuvvetli kar yağışı yeniden başlıyor! Günlerce sürecek, sert soğuklar geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu...

Kuvvetli kar yağışı yeniden başlıyor! Günlerce sürecek, sert soğuklar geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Altında uzun zaman sonra ilk! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Altında uzun zaman sonra ilk! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…