Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...
Kar yağışı yeniden geliyor! Meteoroloji son dakika açıkladı. Tarih belli oldu, hava soğuyor. Kar ve kuvvetli yağışlar bahar geldi derken yeniden başlıyor. Türkiye'ye giriş yapacak olan yağışlı sistem bu kez soğuk karakterli olacak. Soğuk hava getirecek olan sistem hızlı ilerleyecek ve ani bir soğumaya neden olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı, haritayı paylaştı. Kar yağışının etkili olacağı iller duyuruldu. Öte yandan bugün ise kuvvetli yağışlar etkili olmaya devam edecek. Kuvvetli fırtına nedeniyle dikkatli olunması da belirtildi. Hangi illere kar yağışı geliyor? Hava durumu nasıl? Hava durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları...
Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den açıklama geldi. Kar yağışı bitti derken yeniden başlıyor. Hava aniden soğuyacak, sıcaklıklar düşecek. Kuvvetli yağmur ve kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji tek tek açıkladı. Bugün hava nasıl? Hangi illere kar ne zaman geliyor? Son dakika hava durumu açıklamaları...
Yurt genelinde hava soğuyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağışlı hava saatler ilerledikçe kuvvetini artıracak. Günün ikinci yarısında kuvvetlenen yağışlar en yüksek noktalarda kar şeklinde düşebilir, ancak genellikle kuvvetli yağmur şekilde görülecek.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar erimelerine bağlı su baskını ve taşkın riski bugünkü kuvvetli yağışla tetiklenebilir. Bugünkü kuvveti yağışlar Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki heyelan gibi riskleri de katlayabilir, tedbir elden bırakılmamalı.
Bugün serinleyen hava hafta sonu yeniden ısınıyor. Cumartesi günü yurdun sadece en doğusunda hava yağışlı olacak, kalan kesimlerde gökyüzü bol güneşli ve gün içinde termometreler normalin daha üzerine çıkabilir.
Doğu’daki yağışlar zayıflayarak etkisini zamanla kaybedecek. Cumartesi günü yurdun en doğu illeri hariç tüm yurtta tam bir bahar günü şekilde yaşanacak.
Pazar günü de bahar tadında başlıyor ancak Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra hava kapatmaya başlayabilir. Pazar akşam saatlerinde Marmara bölgesinde yağış bekleniyor, o saate kadar güneşli bir hava etkili olacak.
Akşam saatlerinde Marmara’da yurda giriş yapan yağışlı sistem bu kez soğuk karakterli olacak. Beraberinde soğuk hava getirecek olan sistem hızlı ilerleyecek. Pazartesi günü tüm batı bölgelerde iç kesimler yağışlı havanın etkisine girecek.
Pazar gününden pazartesi gününe geçişte sıcaklıklarda keskin bir düşüş yaşanacak. Başta Marmara Karadeniz ve Ege bölgeleri olmak üzere hava, pazartesi günü ani soğuma ile birlikte hastalıklara davetiye çıkaracak.
Ve yağışlar kara dönecek. Pazartesi gelen soğuk havayla özellikle gece ve ertesi gün sabah yüksekler ince beyaz örtüyle kaplanabilir. 'Nisan ayında kar yağdı' haberlerinin Karadeniz ile Anadolu'nun yüksek kesimlerinden gelmesi bekleniyor.
Sıcaklık artışı ise çarşamba günü batıdan başlayarak hissedilecek. Keskin soğumanın ardından çarşamba hızlı bir ısınma yaşanacak. Pazartesi ve salı yüksek kesimlerde kar yağışı olması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
Sıcaklıkların iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç ve doğu kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde, akşam saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
RİZE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 16°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgârın; güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu ile Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 22°CParçalı zamanla çok bulutlu
SİİRT °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 24°CParçalı zamanla çok bulutlu
Cumartesi günü yurdun en doğu illeri hariç tüm yurtta tam bir bahar günü şekilde yaşanacak.
Pazar akşam saatlerinde Marmara bölgesinde yağış bekleniyor, o saate kadar güneşli bir hava etkili olacak.
Pazar gününden pazartesi gününe geçişte sıcaklıklarda keskin bir düşüş yaşanacak. Pazartesi gelen soğuk havayla özellikle gece ve ertesi gün sabah yüksekler ince beyaz örtüyle kaplanabilir.
Pazartesi ve salı yüksek kesimlerde kar yağışı olması bekleniyor.
- kar yağışı geliyor
- kuvvetli kar
- kar yağışı hangi illere geliyor
- kar yağışı uyarısı
- Meteoroloji kar yağışı uyarısı
- Meteoroloji son dakika hava durumu
- Meteoroloji kar yağışı son dakika
- meteoroloji istanbul
- Meteoroloji ankara
- Meteoroloji izmir
- MGM kar uyarısı
- kar tekrar başlıyor
- kar yağışı nisan
- nisanda kar yağışı
- fırtına uyarısı
- kuvvetli sağanak açıklaması