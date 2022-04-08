Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç ve doğu kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde, akşam saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.



RİZE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN °C, 16°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



TOKAT °C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.