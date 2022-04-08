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GündemKuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...
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Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Kar yağışı yeniden geliyor! Meteoroloji son dakika açıkladı. Tarih belli oldu, hava soğuyor. Kar ve kuvvetli yağışlar bahar geldi derken yeniden başlıyor. Türkiye'ye giriş yapacak olan yağışlı sistem bu kez soğuk karakterli olacak. Soğuk hava getirecek olan sistem hızlı ilerleyecek ve ani bir soğumaya neden olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı, haritayı paylaştı. Kar yağışının etkili olacağı iller duyuruldu. Öte yandan bugün ise kuvvetli yağışlar etkili olmaya devam edecek. Kuvvetli fırtına nedeniyle dikkatli olunması da belirtildi. Hangi illere kar yağışı geliyor? Hava durumu nasıl? Hava durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları...

• 08 Nisan 2022 - 10:33 • Son Güncelleme:
• 08 Nisan 2022 - 10:33 • Son Güncelleme:
1Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den açıklama geldi. Kar yağışı bitti derken yeniden başlıyor. Hava aniden soğuyacak, sıcaklıklar düşecek. Kuvvetli yağmur ve kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji tek tek açıkladı. Bugün hava nasıl? Hangi illere kar ne zaman geliyor? Son dakika hava durumu açıklamaları...

2Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Yurt genelinde hava soğuyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağışlı hava saatler ilerledikçe kuvvetini artıracak. Günün ikinci yarısında kuvvetlenen yağışlar en yüksek noktalarda kar şeklinde düşebilir, ancak genellikle kuvvetli yağmur şekilde görülecek.

3Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar erimelerine bağlı su baskını ve taşkın riski bugünkü kuvvetli yağışla tetiklenebilir. Bugünkü kuvveti yağışlar Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki heyelan gibi riskleri de katlayabilir, tedbir elden bırakılmamalı.

4Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Bugün serinleyen hava hafta sonu yeniden ısınıyor. Cumartesi günü yurdun sadece en doğusunda hava yağışlı olacak, kalan kesimlerde gökyüzü bol güneşli ve gün içinde termometreler normalin daha üzerine çıkabilir.

5Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Doğu’daki yağışlar zayıflayarak etkisini zamanla kaybedecek. Cumartesi günü yurdun en doğu illeri hariç tüm yurtta tam bir bahar günü şekilde yaşanacak.

6Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Pazar günü de bahar tadında başlıyor ancak Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra hava kapatmaya başlayabilir. Pazar akşam saatlerinde Marmara bölgesinde yağış bekleniyor, o saate kadar güneşli bir hava etkili olacak.

7Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Akşam saatlerinde Marmara’da yurda giriş yapan yağışlı sistem bu kez soğuk karakterli olacak. Beraberinde soğuk hava getirecek olan sistem hızlı ilerleyecek. Pazartesi günü tüm batı bölgelerde iç kesimler yağışlı havanın etkisine girecek.

8Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Pazar gününden pazartesi gününe geçişte sıcaklıklarda keskin bir düşüş yaşanacak. Başta Marmara Karadeniz ve Ege bölgeleri olmak üzere hava, pazartesi günü ani soğuma ile birlikte hastalıklara davetiye çıkaracak.

9Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Ve yağışlar kara dönecek. Pazartesi gelen soğuk havayla özellikle gece ve ertesi gün sabah yüksekler ince beyaz örtüyle kaplanabilir. 'Nisan ayında kar yağdı' haberlerinin Karadeniz ile Anadolu'nun yüksek kesimlerinden gelmesi bekleniyor.

10Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Sıcaklık artışı ise çarşamba günü batıdan başlayarak hissedilecek. Keskin soğumanın ardından çarşamba hızlı bir ısınma yaşanacak. Pazartesi ve salı yüksek kesimlerde kar yağışı olması bekleniyor.

11BUGÜN HAVA NASIL

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

13Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Sıcaklıkların iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

14KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

15ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

16MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç ve doğu kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde, akşam saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

RİZE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

22DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgârın; güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu ile Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 22°CParçalı zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°CParçalı zamanla çok bulutlu

24Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Cumartesi günü yurdun en doğu illeri hariç tüm yurtta tam bir bahar günü şekilde yaşanacak.

25Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Pazar akşam saatlerinde Marmara bölgesinde yağış bekleniyor, o saate kadar güneşli bir hava etkili olacak.

26Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Pazar gününden pazartesi gününe geçişte sıcaklıklarda keskin bir düşüş yaşanacak. Pazartesi gelen soğuk havayla özellikle gece ve ertesi gün sabah yüksekler ince beyaz örtüyle kaplanabilir.

27Kuvvetli kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, hava aniden soğuyacak, çok sayıda ilde...

Pazartesi ve salı yüksek kesimlerde kar yağışı olması bekleniyor.

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