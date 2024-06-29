Kuvvet rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji'den 11 için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı geldi
Sıcak havalar etkisini sürdürürken sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Isparta, Burdur, Sivas, Sinop, Tokat, Van çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
• 29 Haziran 2024 - 19:28 • Son Güncelleme:
• 29 Haziran 2024 - 19:28 • Son Güncelleme:
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