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GündemKütahya'da hobi olarak başladılar geçim kapısı oldu! 1,5 dönümden 30 dönüme çıkardılar
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Kütahya'da hobi olarak başladılar geçim kapısı oldu! 1,5 dönümden 30 dönüme çıkardılar

18.07.2025 - 14:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Kütahya'nın Aloğlu köyünde yaşayan İsmail ve Emine Daşgın çifti, 10 yıl önce hobi olarak başladıkları lavanta üretimini yıllar içinde büyütüp gelir kapısına dönüştürdü. Lavantaya olan ilgilerinin zamanla büyük bir üretime dönüştüğünü ifade eden Emine Bayram Daşgın, "Eşimle birlikte başladığımız bu yolculukta bugün lavantaya dair her ürünü üretiyoruz. İnternet üzerinden de satış yaparak gelir elde ediyoruz" dedi.

1Kütahya'da hobi olarak başladılar geçim kapısı oldu! 1,5 dönümden 30 dönüme çıkardılar

Kütahya'da yaklaşık 10 yıl önce merkeze bağlı Aloğlu köyünde atalarından miras kalan 1 buçuk dönümlük araziye lavanta ekerek işe başlayan Daşgın çifti, zamanla bahçelerini 30 dönüme kadar genişletti.

2Kütahya'da hobi olarak başladılar geçim kapısı oldu! 1,5 dönümden 30 dönüme çıkardılar

Lavantanın yağından suyuna, sabunundan tozuna kadar birçok ürün elde eden çift, bu ürünlerin satışını internet üzerinden gerçekleştirerek hem kendi ekonomilerine hem de Kütahya'ya katkı sağlıyor.

3Kütahya'da hobi olarak başladılar geçim kapısı oldu! 1,5 dönümden 30 dönüme çıkardılar

Lavantaya olan ilgilerinin zamanla büyük bir üretime dönüştüğünü ifade eden Emine Bayram Daşgın, "Eşimle birlikte başladığımız bu yolculukta bugün lavantaya dair her ürünü üretiyoruz. İnternet üzerinden de satış yaparak gelir elde ediyoruz" dedi.

4Kütahya'da hobi olarak başladılar geçim kapısı oldu! 1,5 dönümden 30 dönüme çıkardılar

Kütahya'da lavanta üretiminin öncülerinden olduklarını belirten İsmail Daşgın ise "Ben ve eşimin gayretiyle sadece kendi ekonomimize değil, Kütahya ve ülkemiz ekonomisine de katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.