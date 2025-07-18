Kütahya'da hobi olarak başladılar geçim kapısı oldu! 1,5 dönümden 30 dönüme çıkardılar
18.07.2025 - 14:37Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Kütahya'nın Aloğlu köyünde yaşayan İsmail ve Emine Daşgın çifti, 10 yıl önce hobi olarak başladıkları lavanta üretimini yıllar içinde büyütüp gelir kapısına dönüştürdü. Lavantaya olan ilgilerinin zamanla büyük bir üretime dönüştüğünü ifade eden Emine Bayram Daşgın, "Eşimle birlikte başladığımız bu yolculukta bugün lavantaya dair her ürünü üretiyoruz. İnternet üzerinden de satış yaparak gelir elde ediyoruz" dedi.
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Lavantanın yağından suyuna, sabunundan tozuna kadar birçok ürün elde eden çift, bu ürünlerin satışını internet üzerinden gerçekleştirerek hem kendi ekonomilerine hem de Kütahya'ya katkı sağlıyor.
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Lavantaya olan ilgilerinin zamanla büyük bir üretime dönüştüğünü ifade eden Emine Bayram Daşgın, "Eşimle birlikte başladığımız bu yolculukta bugün lavantaya dair her ürünü üretiyoruz. İnternet üzerinden de satış yaparak gelir elde ediyoruz" dedi.