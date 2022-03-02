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MagazinKurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı dertte! İkinci kez dava açtı!
HaberlerMagazin Haberleri Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı dertte! İkinci kez dava açtı!
• 02 Mart 2022 - 17:27 • Son Güncelleme:

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı dertte! İkinci kez dava açtı!

Oyuncu Ayşe Çiğdem Batur ceza almasına rağmen tacize devam eden sapığa ikinci kez dava açtı. Çiğdem Batur “Ben bu davanın peşini bırakmayacağım" dedi. Batur’a elinde silah olan resimler gönderen Erdinç B. hakkında cinsel taciz ve tehdit suçlarından 4 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

• 02 Mart 2022 - 17:27 • Son Güncelleme:
1Kurtlar Vadisinin Savcı Leylası Çiğdem Baturun başı dertte İkinci kez dava açtı
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Oyuncu Ayşe Çiğdem Batur'a hayranlık duyan Erdinç B., sosyal medya üzerinden Batur'a mesaj gönderip rahatsız etmesi nedeniyle yargılanmış ve ceza almıştı. Ceza alan Erdinç B., tacizlerine devam etti. "Deniz bakışlı yârim, gülmek bir insana bu kadar mı yakışır aşkıma bak" şeklinde mesajlar gönderdi.

2Kurtlar Vadisinin Savcı Leylası Çiğdem Baturun başı dertte İkinci kez dava açtı

Batur'un Twitter hesabından bir kadın cinayetiyle ilgili yayınladığı paylaşıma ise "Cinsiyet fark etmez bugün sessiz kalırsan yarın sana da cehennemi yaşatırlar" şeklinde karşılık verdi.

3SİLAHLI FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ

SİLAHLI FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ

Erdinç B.'nin masa üzerine konulmuş silah ve yanında yer alan mermilere ait resimler ile elinde silah olduğu resimlerini Batur'a gönderdi. Bunun üzerine oyuncu tekrardan savcılığa başvurdu.

4Kurtlar Vadisinin Savcı Leylası Çiğdem Baturun başı dertte İkinci kez dava açtı

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Erdinç B., hakkında ikinci kez iddianame düzenlenerek tehdit ve cinsel taciz suçlarından toplam 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

5TACİZE SESSİZ KALMADI

TACİZE SESSİZ KALMADI

Ayşe Çiğdem bir kadın cinayetinin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada yaşadığı taciz olayını gündeme getirerek şöyle demişti; "Çünkü biz sizin gibi sapıklara tepki göstermediğimiz sürece ve siz ceza almadığınız sürece maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadın ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor.

6Kurtlar Vadisinin Savcı Leylası Çiğdem Baturun başı dertte İkinci kez dava açtı

Şimdi cesaretin varsa bu videonun altına da bana yazdığın mesajları aynı özgüvenle yazsana... Hadi telefonun arkasında o klavyenin arkasında bana özgüvenle bulunduğun tacizi şimdi burada herkesin önünde bulunsana… İşte o işler öyle olmuyor. O yüzden ben bu işin arkasındayım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu Erdinç B. isimli şahsın en kısa zamanda ceza alması için canla başla uğraşacağım."

7Kurtlar Vadisinin Savcı Leylası Çiğdem Baturun başı dertte İkinci kez dava açtı
8Kurtlar Vadisinin Savcı Leylası Çiğdem Baturun başı dertte İkinci kez dava açtı
9Kurtlar Vadisinin Savcı Leylası Çiğdem Baturun başı dertte İkinci kez dava açtı

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