Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı dertte! İkinci kez dava açtı!
Oyuncu Ayşe Çiğdem Batur ceza almasına rağmen tacize devam eden sapığa ikinci kez dava açtı. Çiğdem Batur “Ben bu davanın peşini bırakmayacağım" dedi. Batur’a elinde silah olan resimler gönderen Erdinç B. hakkında cinsel taciz ve tehdit suçlarından 4 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.
Oyuncu Ayşe Çiğdem Batur'a hayranlık duyan Erdinç B., sosyal medya üzerinden Batur'a mesaj gönderip rahatsız etmesi nedeniyle yargılanmış ve ceza almıştı. Ceza alan Erdinç B., tacizlerine devam etti. "Deniz bakışlı yârim, gülmek bir insana bu kadar mı yakışır aşkıma bak" şeklinde mesajlar gönderdi.
TACİZE SESSİZ KALMADI
Ayşe Çiğdem bir kadın cinayetinin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada yaşadığı taciz olayını gündeme getirerek şöyle demişti; "Çünkü biz sizin gibi sapıklara tepki göstermediğimiz sürece ve siz ceza almadığınız sürece maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadın ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor.
Şimdi cesaretin varsa bu videonun altına da bana yazdığın mesajları aynı özgüvenle yazsana... Hadi telefonun arkasında o klavyenin arkasında bana özgüvenle bulunduğun tacizi şimdi burada herkesin önünde bulunsana… İşte o işler öyle olmuyor. O yüzden ben bu işin arkasındayım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu Erdinç B. isimli şahsın en kısa zamanda ceza alması için canla başla uğraşacağım."