Kurban Bayramı'nda kuvvetli yağmur geliyor! Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak! İstanbul dahil birçok ile uyarı

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



