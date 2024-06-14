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Gündem Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi
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Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

Meteoroloji'den Kurban Bayramı uyarısı geldi. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Türkiye'nin dört bir yanında hava durumu merak konusu oldu. İnsanlar, bayram tatillerini planlarken, meteorolojik koşulların ne yönde seyredeceğini de takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Peki bayramda bizi nasıl bir hava bekliyor? Yağmur beklentisi hangi günlerde yoğunlaşıyor?

• 14 Haziran 2024 - 09:34 • Son Güncelleme:
• 14 Haziran 2024 - 09:34 • Son Güncelleme:
1 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

İlkbaharı sonlandırıp yaz aylarına adım attığımız bu günlerde, hava mevsim normallerinin üzerinde ısınmaya başladı. Özellikle son bir haftadır, "cehennem çöl sıcakları" olarak adlandırılan yüksek sıcaklıklar, etkisini belirgin bir şekilde gösteriyor. Bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine çıkmış durumda…

2 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberine göre;Vatandaşlar da Kurban Bayramı tatili için planlarını yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerini yakından takip ediyor. Ülke genelinde, yüksek sıcaklara rağmen bayramın nasıl geçeceği, yağmurun olup olmayacağı gibi sorular gündemde önemli bir yer tutuyor.

3 ‘SICAK HAVALAR PERŞEMBE GÜNÜ SON BULACAKTI AMA BİR GÜN DAHA UZADI’

‘SICAK HAVALAR PERŞEMBE GÜNÜ SON BULACAKTI AMA BİR GÜN DAHA UZADI’

“Sıcaklıkların dün son bulup yerini yağışa bırakacağını düşünüyorduk ama bu durum bir gün daha uzadı ve bugüne sarktı” diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Bugün de hava sıcaklığı yüksek derecelerde seyrediyor. Çünkü güneyli rüzgârlar hâkim ve hava bizi bunaltmaya devam ediyor. Fakat akşam saatlerinden itibaren hava biraz soğuyacak” dedi.

4 ‘BALKANLAR’DAN GELEN YAĞIŞLI HAVA CUMARTESİ GÜNÜ YURDA GİRİŞ YAPACAK’

‘BALKANLAR’DAN GELEN YAĞIŞLI HAVA CUMARTESİ GÜNÜ YURDA GİRİŞ YAPACAK’

Arife gününden itibaren Balkanlar üzerinde hâkim olan gök gürültülü sağanak yağışın yurda giriş yapacağının altını çizen Dr. Özdemir, “Bu yağışlı hava Trakya ve Marmara Bölgesi’nin bir kısmını etkisi altına alacak.

5 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

Ancak bu yağışları ne kadar sert görürüz şu an için bir şey söylemek zor. Çünkü rüzgârlar farklı esmeye başlıyor ve İstanbul büyük metropol olduğu için üzerindeki ısı adalarından dolayı kaymalar gözükebiliyor.

6 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

Ya da yağışları daha yerel olarak görebiliriz yani şehrin tamamı almayabilir. Sıcaklık da genel olarak 7-8 derece düşecek” ifadelerini kullandı.

7 ‘PAZARTESİNDEN SONRA KAVURUCU SICAKLAR TEKRAR KENDİNİ GÖSTERECEK’

‘PAZARTESİNDEN SONRA KAVURUCU SICAKLAR TEKRAR KENDİNİ GÖSTERECEK’

Bu durumun bayramın birinci günü olan pazar günü için de geçerli olacağını vurgulayan Dr. Güven Özdemir, “Cumartesi günü olduğu gibi pazar günü de havanın yağışlı geçmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul’un bazı bölgelerinde 37-38 derece olan sıcaklık 29-30 dereceye kadar düşecek” dedi.

8 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

İstanbul dışında Türkiye’nin genelinde de benzer bir tablonun olacağını söyleyen Dr. Özdemir, “Yurdun iç kesimlerinde genel olarak yağışlar görülecek. Pazartesinden itibaren ise tekrar kavurucu hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

9 ‘TEMMUZ VE AĞUSTOSTA YAĞIŞ GÖRME İHTİMALİ YÜKSEK’

‘TEMMUZ VE AĞUSTOSTA YAĞIŞ GÖRME İHTİMALİ YÜKSEK’

Temmuz ve ağustos aylarında yağış görme ihtimali olduğunu söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Mevsimine göre normal yağışlar görebiliriz. Fakat yerel olarak kısa süreli ani sağanak yağışlar, sel, hortum, kuvvetli rüzgâr ve fırtınalarla karşılaşma olasılığımız da oldukça yüksek” dedi.

10 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

11 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

12 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

13 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

14 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

15 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ile, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya çevreleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

16 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

İSTANBUL °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

17 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 43°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

18 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller yöresinde batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

ESKİŞEHİR °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

21 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

22 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

DÜZCE °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

23 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

24 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

25 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

26 Kurban Bayramında hava nasıl olacak Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık