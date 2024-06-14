Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor, tarih verildi
Meteoroloji'den Kurban Bayramı uyarısı geldi. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Türkiye'nin dört bir yanında hava durumu merak konusu oldu. İnsanlar, bayram tatillerini planlarken, meteorolojik koşulların ne yönde seyredeceğini de takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Peki bayramda bizi nasıl bir hava bekliyor? Yağmur beklentisi hangi günlerde yoğunlaşıyor?
• 14 Haziran 2024 - 09:34 • Son Güncelleme:
• 14 Haziran 2024 - 09:34 • Son Güncelleme: