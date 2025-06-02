Kurban Bayramı öncesi otogarda hareketlilik başladı: Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

'OKULLAR KAPANMADIĞI İÇİN NORMAL'

Zonguldak'a giden Ayşe Can ise “Bayram için Zonguldak Ereğli'ye gidiyorum. Her zaman kendi arabamızla gittiğimiz için ilk defa otobüsle yolculuk yapıyorum. Biletler biraz pahalı. Otogar çok yoğun değil. Daha okullar kapanmadığı için bence normal" ifadelerini kullandı. Yurt dışından gelen ve Zonguldak'a giden Şaban Arabacı, “Memleketim Zonguldak. Memlekete gideceğiz. Yurt dışından geliyoruz. Bana göre bilet fiyatları yüksek de değil, alçak da değil. Normal stabil. Fiyatlarda bence sıkıntı yok. Eskisi kadar bir yoğunluk da yok. Normalde bayram arifesinde otogarlarda geçmeye yer olmazdı. Ama şimdi yolcu diye bir şey bulmak zor" dedi.'ERKEN GELDİĞİM İÇİN YOĞUNLUKLA KARŞILAŞMADIM'Üniversite öğrencisi Elif Buse Şengül, “Bayram için ailemin yanına Erzincan'a gidiyorum. Üniversite öğrencisiyim. Bilet fiyatlarında aşırı artış var. Normalde uçakla gidiyordum. İlk defa otobüsle gideceğim. Çünkü uçak biletleri 4 bin 500 lira falandı. Öğrenciler için bu sıkıntı" dedi. Öğrenci Sena Sabuncu da Kırklareli'nden İstanbul'a geldiğini belirterek, “Daha erken geldiğim için bir yoğunlukla karşılaşmadım. Biletimi rahat bir şekilde aldım. Bilet satışlarında bir artış var. Normalde 350 liraydı. Şu anda 600 liraya kadar dayanmış" dedi.