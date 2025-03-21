Kuklalar, 25 yıldır sanatçı Bahadır Bıyıklı'nın ellerinde hayat buluyor

Çünkü onlar inanmaya ve bir karakter yüklemeye çok müsaitler. Çünkü biliyorsunuz bir bebekle ona bir karakter, bir kişilik yükleyerek saatlerce oynayabiliyorlar. Kuklacılık da buna benzer bir şey. Biz de bir kuklaya, materyale, objeye bir karakter veriyoruz. Ona bir ses veriyoruz. Ona da bir hikaye anlatıyoruz. O yüzden çocuklarla kuklaların ilişkisi çok güzel."