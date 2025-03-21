Kuklalar, 25 yıldır sanatçı Bahadır Bıyıklı'nın ellerinde hayat buluyor
Ankara'da yaşayan ve hayalindeki karakterleri atık malzemeler kullanarak kuklalara dönüştüren Bahadır Bıyıklı, 25 yıldır sanatı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor. Kuklacılık mesleğini yapan çok az sanatçı olduğuna dikkati çeken Bıyıklı, "Bu mesleğin bana Allah'ın bir lütfu olduğunu düşünüyorum. Çok az insan bu sanatın içerisinde. Bir kere çok geniş kitlelere hitap edebiliyorsunuz." dedi.
AA
• 21 Mart 2025 - 17:34 • Son Güncelleme:
AA
• 21 Mart 2025 - 17:34 • Son Güncelleme: