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Magazin'Küçük Sırlar'ın Heves'i Dilara Öztunç 33 yaşına bastı! Değişimiyle şaşırttı...
HaberlerMagazin Haberleri 'Küçük Sırlar'ın Heves'i Dilara Öztunç 33 yaşına bastı! Değişimiyle şaşırttı...
• 25 Mart 2022 - 09:50 • Son Güncelleme:

'Küçük Sırlar'ın Heves'i Dilara Öztunç 33 yaşına bastı! Değişimiyle şaşırttı...

Bir döneme damga vuran Küçük Sırlar dizisiyle tanınan Dilara Öztunç yıllar sonra ortaya çıktı. Güzel oyuncu mayolu fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Öztunç geçtiğimiz günlerde 33 yaşına girdi. İşte değişimi...

• 25 Mart 2022 - 09:50 • Son Güncelleme:
1Küçük Sırların Hevesi Dilara Öztunç 33 yaşına bastı Değişimiyle şaşırttı...
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Bir zamanların fenomen dizisi Küçük Sırlar'da oynadığı Heves karakteri ile hatırlanan Dilara Öztunç, yıllar sonra son haliyle ortaya çıktı. İmajını değiştiren Dilara Öztunç'u tanımak artık neredeyse imkansız.

2SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDU

SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDU

Güzelliği ile dikkat çeken Öztunç, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapmakta.

3Küçük Sırların Hevesi Dilara Öztunç 33 yaşına bastı Değişimiyle şaşırttı...

Mayıs 2019 tarihinde, Umut Kızıltan ile dünya evine giren Öztunç, bol bol seyahat ediyor, takipçileriyle sık sık hayatını paylaşıyor.

4Küçük Sırların Hevesi Dilara Öztunç 33 yaşına bastı Değişimiyle şaşırttı...

Öztunç'un yıllar içerisindeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Öztunç, yeni tarzıyla Şeyma Subaşı'na da benzetildi.

5Küçük Sırların Hevesi Dilara Öztunç 33 yaşına bastı Değişimiyle şaşırttı...

Cesur pozlar ve mayolar tercih eden Öztunç'un, özellikle göğsünden kasıklarına uzanan dekolteli mayosuna birçok yorum geldi.

6Küçük Sırların Hevesi Dilara Öztunç 33 yaşına bastı Değişimiyle şaşırttı...

Geçtiğimiz gün 33 yaşına basan Dilara Öztunç'a eşi Umut Kızıltan Beşiktaş'ta lüks bir otelde sürpriz doğum günü yapmıştı.

7Küçük Sırların Hevesi Dilara Öztunç 33 yaşına bastı Değişimiyle şaşırttı...

Öztunç bu kutlamayı sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

8Küçük Sırların Hevesi Dilara Öztunç 33 yaşına bastı Değişimiyle şaşırttı...

İşte Dilara Öztunç'un sosyal medya pozları...

9Küçük Sırların Hevesi Dilara Öztunç 33 yaşına bastı Değişimiyle şaşırttı...
10Küçük Sırların Hevesi Dilara Öztunç 33 yaşına bastı Değişimiyle şaşırttı...

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'Küçük Sırlar'ın Heves'i Dilara Öztunç 33 yaşına bastı! Değişimiyle şaşırttı...

'Küçük Sırlar'ın Heves'i Dilara Öztunç 33 yaşına bastı! Değişimiyle şaşırttı...