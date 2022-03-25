• 25 Mart 2022 - 09:50 • Son Güncelleme:
'Küçük Sırlar'ın Heves'i Dilara Öztunç 33 yaşına bastı! Değişimiyle şaşırttı...
Bir döneme damga vuran Küçük Sırlar dizisiyle tanınan Dilara Öztunç yıllar sonra ortaya çıktı. Güzel oyuncu mayolu fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Öztunç geçtiğimiz günlerde 33 yaşına girdi. İşte değişimi...
• 25 Mart 2022 - 09:50 • Son Güncelleme:
1
Bir zamanların fenomen dizisi Küçük Sırlar'da oynadığı Heves karakteri ile hatırlanan Dilara Öztunç, yıllar sonra son haliyle ortaya çıktı. İmajını değiştiren Dilara Öztunç'u tanımak artık neredeyse imkansız.
3
4