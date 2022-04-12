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    SağlıkKronik yorgunluk ve obezitenin çözümü! Hücreleri yeniliyor, etkisini anında gösteriyor, kahvenize iki kaşık eklerseniz...
    HaberlerSağlık Haberleri Kronik yorgunluk ve obezitenin çözümü! Hücreleri yeniliyor, etkisini anında gösteriyor, kahvenize iki kaşık eklerseniz...
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    Kronik yorgunluk ve obezitenin çözümü! Hücreleri yeniliyor, etkisini anında gösteriyor, kahvenize iki kaşık eklerseniz...

    Hücreleri yeniliyor. Vücudun direncini arttırıyor. Aynı zamanda obezite için de etkili. Sabahları tüketenler gün içerisinde daha enerjik oluyor. Kronik yorgunluğa iyi geliyor. İçtiğiniz kahvenin içerisine iki kaşık ekleseniz bile etkisini gösteriyor. Sabah kahvaltılarının iki vazgeçilmez içeceği portakal suyu ve kahve… Peki bu iki içeceği birleştirip tüketmeye ne dersiniz? Kulağa biraz farklı gelse de yurt dışında giderek yaygınlaşan bu içecek sağlığınız için de oldukça faydalı. Portakal sulu kahvenin yapımına dair tüm detaylar bu yazıda…

    • 12 Nisan 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:
    • 12 Nisan 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:
    1Kronik yorgunluk ve obezitenin çözümü Hücreleri yeniliyor, etkisini anında gösteriyor, kahvenize iki kaşık eklerseniz...

    Kahve tüketmeyi seviyor ancak sütsüz veya şekersiz içemiyor musunuz? Size yeni bir yöntem olarak önereceğimiz portakallı kahve hem hafif tadı hem de yararları ile favoriniz olmaya aday.

    2PORTAKAL SUYUYLA KAHVE YAPIMI

    PORTAKAL SUYUYLA KAHVE YAPIMI

    Portakal içeriğinde doğal olarak meyve şekeri barındırır. Acı kahve ile karıştığında hafif, tatlımsı bir tada sahip olur. Yapımı da oldukça kolay olan bu tarif, evdeki malzemelerle kolayca yapılabilir.

    3Gerekli malzemeler

    Gerekli malzemeler

    İhtiyacınız olan iki ana bileşen bulunuyor. Portakal suyunu marketten hazır olarak satın alabilir ya da evde taze olarak sıkabilirsiniz. Taze sıkılmış portakal suyunun hazır olandan daha lezzetli ve faydalı olduğu bilinse de vakti olmayanlar için de hazır seçeneği bulunuyor.

    4Kronik yorgunluk ve obezitenin çözümü Hücreleri yeniliyor, etkisini anında gösteriyor, kahvenize iki kaşık eklerseniz...

    Diğer ihtiyacınız olan ise espresso gibi sert bir kahve. Evde kahve makinanız bulunuyorsa kapsül veya toz olarak hazırlayacağınız espressonun yanında satın alacağınız bir moka pot da kullanabilirsiniz. Tüm bu seçeneklere ek olarak marketlerde satılan hazır cold brew kahvesi de işinizi görecektir.

    5Yapımı

    Yapımı

    Yaz aylarının da gelmesiyle hem tatlı hem serinletici bir içecek olarak tüketebileceğiniz portakal sulu kahve, buzla da hazırlanabilir.

    6Kronik yorgunluk ve obezitenin çözümü Hücreleri yeniliyor, etkisini anında gösteriyor, kahvenize iki kaşık eklerseniz...

    2 shot espressonuzu hazırlayın.

    Buz kullanacaksanız önce buzları bardağınıza yerleştirin.

    7Püf noktası

    Püf noktası

    Espresso dışında kahve kullanacaksanız portakal suyunun üzerine kahveyi eklemek için kaşık kullanın. Bu sayede portakal suyu ile karışmasını önleyebilirsiniz.

    8FAYDALARI

    FAYDALARI

    Kahve metabolizmanızı hızlandırıp yağ yakımını kolaylaştırırken C vitamini deposu olan portakal ise bağışıklığınızı güçlendirir. Bu iki besini bir arada tüketmek size çok yönlü yararlı bir etki sağlar. Vücudun yağ yakmasını, iştahın azalmasını ve hücre yenileyici etkisinden yararlanarak dinç kalmayı sağlayan kahve, obezite ve kronik yorgunluğa karşı oldukça etkili. Portakalın faydaları ile de birleşince detoks etkili sağlıklı bir içecek oluyor.

    9ZARARI VAR MIDIR

    ZARARI VAR MIDIR?

    Hem portakal suyunu hem de kahveyi aynı anda tüketmek kulağa mide için zararlı gibi gelebilir. Ancak bu içecekler hemen her gün kahvaltıda tükettiğimiz besinlerdir. Eğer şimdiye kadar tüketimi size rahatsızlık vermediyse ikisini karıştırarak tüketmenin de bir zararı olmaz.

    10Kronik yorgunluk ve obezitenin çözümü Hücreleri yeniliyor, etkisini anında gösteriyor, kahvenize iki kaşık eklerseniz...

    Bir diğer kaygı ise dişlere zararı olup olmadığı yönünde. Normal şartlarda kahvaltı yaptıktan sonra yarım saat boyunca dişlerin fırçalanması önerilmemektedir. Tükettiğiniz besinlerin içeriğinde bulunan asit nedeniyle diş minesi yumuşar ve bu süreçte fırçalanan diş zarar görür. Aynı durum bu içecek için de geçerli. Tükettikten sonra yarım saat boyunca dişlerinizi fırçalamazsanız ağız sağlığınız açısından da bir sorun teşkil etmez.

    11Kronik yorgunluk ve obezitenin çözümü Hücreleri yeniliyor, etkisini anında gösteriyor, kahvenize iki kaşık eklerseniz...

    Bu tip içeceklerin mide hastalığı veya hassasiyeti bulunan kişiler için uygun olmadığını belirtmekte fayda var. Ülser gibi bir mide rahatsızlığına sahipseniz tüketmeden önce doktorunuza danışmanız daha sağlıklı olacaktır.

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