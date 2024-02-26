Krom nedir, hangi alanlarda kullanılır, ne işe yarar? Krom nerede çıkarılır?
Elazığ’ın Palu ilçesindeki krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 4 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden 3’ü kurtarılırken, 1 işçi için çalışmalar sürüyor. Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, göçükle ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Söz konusu olayın ardından krom nedir, sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Peki, Krom hangi alanlarda kullanılır, nerede çıkarılır, ne iş yarar?
• 26 Şubat 2024 - 11:56 • Son Güncelleme:
• 26 Şubat 2024 - 11:56 • Son Güncelleme: