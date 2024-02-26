Krom nedir, hangi alanlarda kullanılır, ne işe yarar? Krom nerede çıkarılır?

Krom Nerelerde Kullanılır?

Krom hakkında en merak edilen sorulardan biri kullanım alanıdır. Aşındırıcı reaktiflere son derece dayanıklı olan krom pek çok alanda kendine yer bulmuştur. Metallere sertlik katkısı yaptığından dolayı zırhlı araç üretiminde ve paslanmaz çeliklerde nikel ile birlikte sıklıkla kullanılmaktadır. Krom içeriği krom ve demir alaşımları olarak değişmektedir. Krom alaşımları ise otomobil döşemeleri ve çatal, bıçak takımlarını imal etmek için kullanılmaktadır. Dayanıklılığı sebebiyle banyo ve mutfak metallerinde de krom kullanımına rastlanır. Konserve kutuları, boyalar ve parlatıcılar kromun kullanıldığı diğer alanlardır.