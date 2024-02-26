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GündemKrom nedir, hangi alanlarda kullanılır, ne işe yarar? Krom nerede çıkarılır?
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Krom nedir, hangi alanlarda kullanılır, ne işe yarar? Krom nerede çıkarılır?

Elazığ’ın Palu ilçesindeki krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 4 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden 3’ü kurtarılırken, 1 işçi için çalışmalar sürüyor. Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, göçükle ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Söz konusu olayın ardından krom nedir, sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Peki, Krom hangi alanlarda kullanılır, nerede çıkarılır, ne iş yarar?

• 26 Şubat 2024 - 11:56 • Son Güncelleme:
• 26 Şubat 2024 - 11:56 • Son Güncelleme:
1Krom nedir, hangi alanlarda kullanılır, ne işe yarar Krom nerede çıkarılır

Elazığ Palu’daki bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük nedeniyle 4 işçi, toprak altında kaldı. Peki, Krom nedir, hangi alanlarda kullanılır, ne işe yarar?

2Krom nedir

Krom nedir?

Metalik bir element olan ve “24” atom numarasına sahip olan krom “CR” sembolüyle gösterilir. İsim kökeni Yunanca olup “chroma” kelimesinden gelmektedir. Yer kabuğunun doğal bileşimlerinden biridir. 1797 yılında Fransız kimyager Louis-Nicolas Vauquelin tarafından keşfedilmiştir. Yapısı dolayısıyla metalik görünümdedir. 118 element arasında 24. sırada yer almaktadır. Yer kabuğunda oldukça bol bulunan bir elementtir. Ekonomik olarak üretildiği tek mineral ise kromittir. Ancak saf kromite çok sık rastlanılmaz. Kromun kimyasal bileşeni sanayideki kullanım alanını belirler.

3Krom Nerelerde Kullanılır

Krom Nerelerde Kullanılır?

Krom hakkında en merak edilen sorulardan biri kullanım alanıdır. Aşındırıcı reaktiflere son derece dayanıklı olan krom pek çok alanda kendine yer bulmuştur. Metallere sertlik katkısı yaptığından dolayı zırhlı araç üretiminde ve paslanmaz çeliklerde nikel ile birlikte sıklıkla kullanılmaktadır. Krom içeriği krom ve demir alaşımları olarak değişmektedir. Krom alaşımları ise otomobil döşemeleri ve çatal, bıçak takımlarını imal etmek için kullanılmaktadır. Dayanıklılığı sebebiyle banyo ve mutfak metallerinde de krom kullanımına rastlanır. Konserve kutuları, boyalar ve parlatıcılar kromun kullanıldığı diğer alanlardır.

4Krom Türkiyede Nereden Çıkarılır

Krom Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

Krom ülkemizden en çok ithal ettiğimiz madendir. Dayanıklılığı ve paslanmaz yapısıyla bilinmektedir. Ülkemizde; Elazığ, Muğla, Denizli, Bursa, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, Kahramanmaraş ve Adana illerinden çıkarılmaktadır. Elazığ ve Antalya’daki ferrokrom tesislerinde işlenmektedir.

5Krom Madeni Kullanım Alanları

Krom Madeni Kullanım Alanları

Krom madeni kullanım alanları açısından geniş bir listeye sahiptir. Şık görünümü kullanım alanını artırmaktadır. Günümüzde tren vagonlarında, otobüs duraklarında ve merdiven korkuluklarında krom kullanımına rastlanır. Otomotiv endüstrisinde araba frenlerinin yapımında kroma yer verilmektedir. Isıya dayanıklı yapısı sebebiyle türbin motorlarının yapımında da kullanılmaktadır. Metalürjide, kimyada, Refrakter malzemelerde, döküm sanayi ve otomotiv sektöründe kullanılır.

6Krom Madeni Ne İşe Yarar

Krom Madeni Ne İşe Yarar?

Krom madeninin kullanım alanı günlük yaşantımızda da görülmektedir. Kullanım alanının genişliği maddenin sert yapısından gelmektedir. Sert yapısı sebebiyle özellikle savunma sanayinin vazgeçilmez materyallerinden biri haline dönüşmüştür. Krom; darbelere karşı direnç vermektedir. Kırılgan yapılı madde kolay kırılmaz bir yapıya dönüştürmektedir. Ayrıca maddeyi aşınma ve oksitlenmeye karşı da korumaktadır. Bir nevi maddeye güç yüklemesi sağlar. Metalik görünüşü ve dayanıklılığı tercih sebeplerinin başında gelir. Nemli havaya da dayanıklı olan Krom, doğada saf halde bulunmamaktadır. Ancak başka elementlerle bileşik durumdadır. İşlemlerin ardından elde edilen saf krom, toz ya da sıvı kullanılır.