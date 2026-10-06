KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI 2026: KPSS lise sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecan giderek artıyor. KPSS lise sınavına başvuran adaylar çalışmalarını sürdürürken sınavın yapılacağı bina ve salon bilgisinin yer alacağı sınav giriş belgeleri de gündeme geldi. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026-KPSS Ortaöğretim 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. 6 Ekim itibarıyla ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin erişime açıldığına ilişkin bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle adayların gözü “KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?” sorusuna çevrildi.