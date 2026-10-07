KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi

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KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.



2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı?

Hayır. 7 Ekim 2026 itibarıyla KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. Bugün açıklanan KPSS sonuçları Lisans sınavına ait.



KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman yapıldı?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi.



KPSS Ön Lisans sonuçları nereden öğrenilir?

Sonuçlar açıklandığında adaylar ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.



KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM tarafından sonuçların hangi saatte açıklanacağına ilişkin şu aşamada resmi bir saat bilgisi bulunmuyor.



KPSS Ön Lisans sonuçları erken açıklanır mı?

Sonuçların 30 Ekim'den önce açıklanacağına ilişkin şu anda resmi bir duyuru bulunmuyor. Adayların ÖSYM'nin sınav takvimindeki 30 Ekim 2026 tarihini esas alması gerekiyor.



KPSS Ön Lisans soru ve cevapları yayımlandı mı?

Evet. Sınavın ardından 2026 KPSS Ön Lisans Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yüzde 10'luk bölümü yayımlandı.



KPSS Lisans ve Ön Lisans sonuçları aynı gün mü açıklanıyor?

Hayır. KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklandı. KPSS Ön Lisans sonuçlarının ise 30 Ekim 2026'da açıklanması planlanıyor.



30 Ekim 2026 hangi güne denk geliyor?

30 Ekim 2026 Cuma gününe denk geliyor.