KPSS başvuru ücreti ne kadar 2024, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 2024 KPSS lisans sınavı için adayların başvuracağı tarih belli oldu. ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından KPSS başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek için sınava girecek adaylar sorgulamalarına hız verdi. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar 2024, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihi ne zaman? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?
• 02 Mayıs 2024 - 11:57 • Son Güncelleme:
• 02 Mayıs 2024 - 11:57 • Son Güncelleme: