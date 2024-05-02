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Gündem KPSS başvuru ücreti ne kadar 2024, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?
Haberler Gündem Haberleri KPSS başvuru ücreti ne kadar 2024, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS başvuru ücreti ne kadar 2024, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 2024 KPSS lisans sınavı için adayların başvuracağı tarih belli oldu. ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından KPSS başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek için sınava girecek adaylar sorgulamalarına hız verdi. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar 2024, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihi ne zaman? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?

• 02 Mayıs 2024 - 11:57 • Son Güncelleme:
• 02 Mayıs 2024 - 11:57 • Son Güncelleme:
1 KPSS başvuru ücreti ne kadar 2024, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihi ne zaman KPSS başvuruları başladı mı, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihlerinin açıklanmasıyla araştırılıyor. KPSS lisans oturumu her yıl, KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları ise bilindiği gibi iki yılda bir ÖSYM tarafından yapılıyor. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihi ne zaman, KPSS başvuruları başladı mı 2024?

2 KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2024

KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2024?

KPSS lisans sınavı başvuruları, 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Bu süre içinde adaylar, sınava girebilmek için başvurularını gerçekleştirebilecekler.

3 KPSS başvuru ücreti ne kadar 2024, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihi ne zaman KPSS başvuruları başladı mı, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır

KPSS lisans sınavı, Genel Yetenek-Genel Kültür- Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları ise 21 Temmuz'da yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

4 KPSS başvuru ücreti ne kadar 2024, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihi ne zaman KPSS başvuruları başladı mı, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır

KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Diğer alt sınavların tarihleri ise takvime göre belirlendi.

5 2024 KPSS SINAV TAKVİMİ

2024 KPSS SINAV TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

6 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. KPSS başvuru ücretleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.