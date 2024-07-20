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GündemKPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi: 2024 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
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KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi: 2024 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS 2. oturumu ise 21 Temmuz Pazar günü saat 10:15'te uygulanacak. Peki, "2024 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" İşte 2024 KPSS sonuç tarihi...

• 20 Temmuz 2024 - 07:55 • Son Güncelleme:
• 20 Temmuz 2024 - 07:55 • Son Güncelleme:
1KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi: 2024 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları için geri sayım başladı. KPSS Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihleri arasında üç oturum şeklinde uygulanacak.

2KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi: 2024 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak



KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS alan bilgisi sonuçları 23 Ağustos günü açıklanacak. .

3KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi: 2024 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak



2024 KPSS ALAN BİLGİSİ 1. VE 2. GÜN SINAVLARI NE ZAMAN?

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 10.15

(Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

4KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi: 2024 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak



- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 14.45

(Hukuk, iktisat, maliye)

- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 21 Temmuz Pazar saat 10.15

(İşletme, muhasebe, istatistik)