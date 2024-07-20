KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi: 2024 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları için geri sayım başladı. KPSS Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihleri arasında üç oturum şeklinde uygulanacak. KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?KPSS alan bilgisi sonuçları 23 Ağustos günü açıklanacak. . 2024 KPSS ALAN BİLGİSİ 1. VE 2. GÜN SINAVLARI NE ZAMAN?- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 10.15(Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 14.45(Hukuk, iktisat, maliye)- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 21 Temmuz Pazar saat 10.15(İşletme, muhasebe, istatistik)