Köyünden hiç çıkmadan 5 dil öğrendi: Kayserili Ayşe teyze 42 yıldır sattığı bez bebekler ile dünyaya açıldı

Satış sırasında kendi dillerini konuştuğunu gören turistlerin, şaşırdığı belirten Aplak, "Hemen hemen 60 yıl önce bez bebek işini asıl icat eden anneannem. Teyzem okula giderken bebeği yapıp vermiş. Teyzem de götürürken turist para verip almış. Öylelikle diğer insanlar da bebek yapmaya devam etti. Soğanlı Mahallesi bebek yapmayı öğrendi. Turist geldiğinde bebek satıyoruz.