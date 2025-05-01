Köyünden hiç çıkmadan 5 dil öğrendi: Kayserili Ayşe teyze 42 yıldır sattığı bez bebekler ile dünyaya açıldı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı bez bebekleriyle ünlü Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Aplak (57), 42 yıldır yaptığı bez bebekleri satmak için 5 dil öğrendi. Almanca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca bilen 3 çocuk annesi Aplak, "Turist gelince 'Where are you from?' nerelisin diye soruyorum. İtalyan ise 'Buongiorno' diyorum. Ben sorduğumda dilinden anladığımı fark ediyor. Turist geldiğinde ses tonundan hangi dil konuştuğunu anlıyorum" dedi.
Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR, (Kayseri), (DHA)
• 01 Mayıs 2025 - 11:55 • Son Güncelleme:
Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR, (Kayseri), (DHA)
• 01 Mayıs 2025 - 11:55 • Son Güncelleme: