Köylüler terk edince doğa severler akın etti! Isparta'da bir miras ortaya çıktı

Doğayla bütünleşen tarihi yapılar

Beydilli köyünde evler, çevredeki doğal malzemeler kullanılarak inşa edilmiş. Ardıç ve sedir ağaçlarının kullanıldığı çatılar, taş ve ahşabın uyumunu yansıtıyor. Geleneksel “hatıl” yöntemiyle tahtalar arasında dizilen taşlar, çamurla sıvanarak oluşturulmuş. Ayrıca, çatılardan dışarı taşan ve "göçek" adı verilen çıkıntılarla dikkat çeken köy, su ve toprak kullanılmadan yapılan “kuru duvar” tekniğiyle de mimari bir şaheser sunuyor. Köydeki evler genellikle iki katlı. Alt katta hayvan barınakları, üst katta ise yaşam alanları bulunuyor. Bazı evlerde, “Hayat” adı verilen tahta sundurma balkonlar mevcut. Ayrıca, evlerin damları ardıç ağacından yapılmış tahta kiremitlerle kaplanarak yağmura dayanıklı hale getirilmiş. Geleneksel yapıyı bozmayan köyde, tek istisna olarak yeni betonarme okul binası bulunuyor.