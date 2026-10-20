Köylüler hasadın verimli geçmesine sevinemedi! Ellerinde kaldı: Zarar ederiz

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Küplüce köyünde bu yıl ceviz veriminden memnun olan üreticiler, mazot, gübre ve ilaç maliyetlerindeki artışın kazançlarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Hasat döneminde etkili olan yağışlar nedeniyle yere dökülen cevizlerin toplanması ve kurutulmasında da güçlük yaşanıyor.



Ceviz üreticisi Yaşar Gökdemir, bu yıl ceviz başta olmak üzere sebze ve meyve üretiminde de verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, artan maliyetler nedeniyle emeklerinin karşılığını almakta zorlandıklarını söyledi. Üretim sürecinde yoğun emek harcadıklarını dile getiren Gökdemir, "Bu sene cevizlerimiz çok güzel oldu. Allah bol miktarda verdi. Fakat ürünlerimizi istediğimiz gibi satamıyoruz. Mazot fiyatları oldukça pahalandı. İlaç ve diğer girdi maliyetleri de arttı. İnşallah cevizlerimizi değerinde satabiliriz ve bizim de yüzümüz güler. Çünkü bu ürünlerin arkasında büyük bir emek var. İlaç atıyoruz, sürüyoruz, çapalıyoruz ve silkeliyoruz" dedi. Yağışlar nedeniyle cevizleri kurutmakta da zorlandıklarını belirten Gökdemir, ürünlerini uygun şartlarda kurutabilecekleri alan bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti.