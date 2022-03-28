• 28 Mart 2022 - 14:38 • Son Güncelleme:
Kourtney Kardashian ve Travis Barker kırmızı halıya damga vuran isimlerdendi! Romantik anlar...
Instagram'dan paylaştıkları cesur karelerle magazin gündemine gelen Kourtney Kardashian ve Travis Barker, 94. Oscar Ödülleri için Hollywood'daki Dolby Theatre'daki kırmızı halıya damga vurdu.
• 28 Mart 2022 - 14:38 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya sayfalarından paylaştıkları cesur karelerle sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian ve Travis Barker, 94. Oscar Ödülleri için Hollywood'daki Dolby Theatre'daki kırmızı halıya damga vurdu.
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