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MagazinKourtney Kardashian ve Travis Barker kırmızı halıya damga vuran isimlerdendi! Romantik anlar...
HaberlerMagazin Haberleri Kourtney Kardashian ve Travis Barker kırmızı halıya damga vuran isimlerdendi! Romantik anlar...
• 28 Mart 2022 - 14:38 • Son Güncelleme:

Kourtney Kardashian ve Travis Barker kırmızı halıya damga vuran isimlerdendi! Romantik anlar...

Instagram'dan paylaştıkları cesur karelerle magazin gündemine gelen Kourtney Kardashian ve Travis Barker, 94. Oscar Ödülleri için Hollywood'daki Dolby Theatre'daki kırmızı halıya damga vurdu.

• 28 Mart 2022 - 14:38 • Son Güncelleme:
1Kourtney Kardashian ve Travis Barker kırmızı halıya damga vuran isimlerdendi Romantik anlar...
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Sosyal medya sayfalarından paylaştıkları cesur karelerle sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian ve Travis Barker, 94. Oscar Ödülleri için Hollywood'daki Dolby Theatre'daki kırmızı halıya damga vurdu.

2Kourtney Kardashian ve Travis Barker kırmızı halıya damga vuran isimlerdendi Romantik anlar...

Sinema camiasının en önemli gecelerinden biri olarak bilinen Oscar Ödülleri, sahiplerini buldu.

3Kourtney Kardashian ve Travis Barker kırmızı halıya damga vuran isimlerdendi Romantik anlar...

Görkemli bir törenle gerçekleşen Oscar'a yaşanan olaylar damga vurdu.

4Kourtney Kardashian ve Travis Barker kırmızı halıya damga vuran isimlerdendi Romantik anlar...

Will Smith'in eşinin hastalığıyla alay eden Chris Rock'a tokat atmasının yanı sıra Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in romantik halleri de dikkatlerden kaçmadı.

5Kourtney Kardashian ve Travis Barker kırmızı halıya damga vuran isimlerdendi Romantik anlar...

42 yaşındaki Kourtney ve 46 yaşındaki Travis, Oscar Töreni'ne simsiyah kombinleriyle katıldı.

6Kourtney Kardashian ve Travis Barker kırmızı halıya damga vuran isimlerdendi Romantik anlar...

Kırmızı halıda boy göstererek peş peşe poz veren ikili, öpüşmeyi de ihmal etmedi.

7Kourtney Kardashian ve Travis Barker kırmızı halıya damga vuran isimlerdendi Romantik anlar...

İkilinin romantik anları objektiflere böyle yansıdı.

8Kourtney Kardashian ve Travis Barker kırmızı halıya damga vuran isimlerdendi Romantik anlar...

Sık sık cüretkar pozlarından dolayı gündem olan çift, kırmızı halıdaki halleriyle da kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu.

9Kourtney Kardashian ve Travis Barker kırmızı halıya damga vuran isimlerdendi Romantik anlar...
10Kourtney Kardashian ve Travis Barker kırmızı halıya damga vuran isimlerdendi Romantik anlar...
11Kourtney Kardashian ve Travis Barker kırmızı halıya damga vuran isimlerdendi Romantik anlar...

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