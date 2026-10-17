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Körüklü çizmenin dünyadaki son ustası: Hasan Hüseyin Öter'in 65 yıllık zanaatı

17.10.2026 - 14:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kuvayı Milliye kahramanı Efeler'in ve Yörük Türkmenleri'nin simgesi olan körüklü çizmenin dünyadaki son ustası Hasan Hüseyin Öter, İzmir'in Tire ilçesindeki atölyesinde 65 yıldır geleneği yaşatıyor. Ürettiği çizmelerden biri Cumhurbaşkanlığı Müzesi'nde yer alan 76 yaşındaki usta, çırak yetişmemesinin hüznünü yaşıyor. İşte akordeon çapraz körük modelinin tek temsilcisi olan asırlık zanaatın hikayesi…

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1Körüklü çizmenin dünyadaki son ustası: Hasan Hüseyin Öter'in 65 yıllık zanaatı

Geleneksel Türk zanaatlarının en zahmetli simgelerinden biri olan, Efeler'in ve Yörük Türkmenleri'nin mirası olan körüklü çizme, yarım asrı aşkın süredir tek bir ustanın ellerinde yaşatılmaya devam ediyor. İ

2Körüklü çizmenin dünyadaki son ustası: Hasan Hüseyin Öter'in 65 yıllık zanaatı

İzmir'in Tire ilçesine bağlı kırsal Karateke Mahallesi sakinlerinden 76 yaşındaki Hasan Hüseyin Öter, 1961 yılında adım attığı atölyesinde 65 yıldır aralıksız olarak deriye şekil veriyor. Günümüzde en zorlu teknik olan akordeon çapraz körük modelini dünyada yapan tek usta olarak kalan Öter, ürettiği çizmelerle Yörük kültürünü geleceğe taşıyor.

3Körüklü çizmenin dünyadaki son ustası: Hasan Hüseyin Öter'in 65 yıllık zanaatı

SOĞUK HAVADA SICAK MANGALLA BAŞLAYAN 65 YILLIK SERÜVEN

Mesleğe başlama hikayesini anlatan Hasan Hüseyin Öter, ayakkabıcılık serüveninin nasıl başladığına ilişkin, "1961 yılında babam beni potin yapan bir ustanın yanına götürdü. İçeri girdik, dışarısı buz gibi soğuk, içeride ise sıcacık bir mangal yanıyordu. Babama 'Ben burada çırak olurum' dedim. Ustam da babama 'Bu oğlanın hevesi var, kalsın' dedi. 1969’a kadar 8 yıl ustanın yanında piştikten sonra askerliğimi yaptım. 1970’te kendi dükkanımı açtım.

4Körüklü çizmenin dünyadaki son ustası: Hasan Hüseyin Öter'in 65 yıllık zanaatı

O dönem Ahilik geleneği vardı; dükkan açacak genci ustalar topluca imtihandan geçirir, icazet verirse 'olur' diploması verirlerdi" ifadelerini kullandı.

5Körüklü çizmenin dünyadaki son ustası: Hasan Hüseyin Öter'in 65 yıllık zanaatı

EFE ADIMLARININ SİMGESİ 'GIRÇ GIRÇ' SESİ

Körüklü çizmenin tarihte 34 farklı çeşidi bulunduğunu belirten Öter, günümüzdeki akordeon körük modelini 1950 yılında ustası Elvan Kahya'nın icat ettiğini ifade etti. Hakiki körüklü çizmenin en büyük özelliğinin yürürken çıkardığı ses olduğunu vurgulayan Öter, "Kaliteli deri katmanlarının ve özel körük kıvrımlarının her adımda birbiriyle teması sonucu oluşan bu ses, giyene ayrı bir heybet, asaletin ve varlığın simgesi olan tok bir duruş kazandırır" dedi. Diğer yörelerde ahşap bloklar üzerinde kalıplarla taklit körükler yapıldığını ve zamanla şeklinin bozulduğunu aktaran Öter, kendi tekniğinde derinin kendi formuyla işlenerek hem sesini hem de şeklini ömür boyu koruduğunu dile getirdi.

6Körüklü çizmenin dünyadaki son ustası: Hasan Hüseyin Öter'in 65 yıllık zanaatı

BENDEN SONRA BU TEKNİĞİ SÜRDÜRECEK USTA KALMADI

Geçmişte zenginlik ve asaletin sembolü olan çizmeler, günümüzde Antalya, İstanbul ve Ege bölgelerinde düzenlenen Yörük-Türkmen şenliklerinde özel sipariş üzerine üretiliyor. Dana ve keçi derisini hassasiyetle işleyen Öter, zanaatın geleceğine ilişkin ise şunları kaydetti: "Bu iş sadece parayla yapılmaz, çizme yapmayı yürekten sevmek gerekir.

7Körüklü çizmenin dünyadaki son ustası: Hasan Hüseyin Öter'in 65 yıllık zanaatı

Ne yazık ki benden sonra bu tekniği sürdürecek, arkamdan gelecek bir usta kalmadı. Ancak emeğimin en tepe noktada değer görmesi benim en büyük tesellim; ürettiğim çizmelerden biri Sayın Cumhurbaşkanımızın müzesine kaldırıldı. Bu sanat ölse de eserimiz tarihteki yerini aldı."

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