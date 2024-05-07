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Gündem Korhan Berzeg'in sır ölümünde araç detayı! Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor
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Korhan Berzeg'in sır ölümünde araç detayı! Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor

Ünlü Ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün bölgede şüpheli bir araç görüldüğü iddia edildi. CNN TÜRK ekibi Armutlu Mahallesi'ndeki bu iddiayı araştırdı.

• 07 Mayıs 2024 - 14:55 • Son Güncelleme:
• 07 Mayıs 2024 - 14:55 • Son Güncelleme:
1 Korhan Berzegin sır ölümünde araç detayı Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor

Olay yerindeki bir görgü tanığı detayları şu ifadelerle aktardı;

O sabah bir arkadaşımızı ziyarete geldik. Saat 10.30 gibi Korhan Bey’in kayıp olduğunu söyledi. Biz ziyareti bitirirken kayıp, aramaya dönüştü. Netleştiği saatler 13-14 arasıydı.14-14.30 gibi arkadaşlarımız ile geçmiş olsun için Korhan Bey’in evine gittik. Jandarma arabası kapının önündeydi. Komutan bekliyordu.

2 ŞÜPHELİ ARAÇ İDDİASI

ŞÜPHELİ ARAÇ İDDİASI

Olay yerindeki bir görgü tanığı bölgede şüpheli bir araç gördüğünü iddia etti. CNN TÜRK ekibinden Kaan Temeltaş ve Kameraman Doğukan Yıldırım, Armutlu Mahallesi'ndeki bu iddiayı araştırdı. Görgü tanığı detayları şu ifadelerle aktardı;

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https://www.milliyet.com.tr/gundem/korhan-berzegin-olumunde-arac-detayi-jandarma-aracini-gorunce-tedirgin-oldu-7123377

YAĞMURLU HAVA ÜZERİNDE HALI VARDI

"Korhan Bey’in evinin bir alt sokağından, aşağısından döndü ve overlok aracıydı. Üstünde iki halı vardı ve hava yağışlıydı. Döndükten sonra jandarma aracını görünce tedirgin oldu. Yağışlı bir havada halıların dışarıda olması dikkatimi çekti.

4 YAĞIŞLI HAVADA ÜSTÜNDE HALI VARDI

"YAĞIŞLI HAVADA ÜSTÜNDE HALI VARDI"

Camlar kapalıydı. Kapalı kasa bir araçtı. Arka tarafta cam yoktu. Araçta benim gördüğüm tek kişi vardı.

Korhan Bey’in evinin bir alt sokağından, aşağısından döndü ve overlok aracıydı. Üstünde iki halı vardı ve hava yağışlıydı. Döndükten sonra jandarma aracını görünce tedirgin oldu. Yağışlı bir havada halıların dışarıda olması dikkatimi çekti.

Camlar kapalıydı. Kapalı kasa bir araçtı. Arka tarafta cam yoktu. Araçta benim gördüğüm tek kişi vardı.

5 KEMİKLERİ 312 GÜN SONRA BULUNDU

KEMİKLERİ 312 GÜN SONRA BULUNDU

Berzeg’in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan’da saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, mahalleye gelen su ile ilgili inceleme yaptığı sırada Korhan Berzeg'in Armutlu Mahallesi'nde bulunan evinin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay’ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

6 ALINAN DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

ALINAN DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile Nisa Berzeg'ten alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Diğer yandan 24 Nisan'da Korhan Berzeg'in diğer kemiklerini bulmak için arama çalışması başlatıldı. Bu çalışmaların 3'üncü gününde çalılar arasında 1 kemik parçası, 4'üncü gününde kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Berzeg'e ait gömleğin parçaları bulundu.

7 CİNAYET OLMA İHTİMALİ VAR MI

CİNAYET OLMA İHTİMALİ VAR MI?

CNN TÜRK Korhan Berzeg'in cenazesinin bulunduğu alanı görüntüledi. Kaan Temeltaş ile kemiklerin bulunduğu alana giderek inceleme yapan cinayet bürodan emekli polis Savaş Kurtbaba, şunları söyledi:

8 Korhan Berzegin sır ölümünde araç detayı Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor

"Jandarmalar kemiklerin bulunduğu alana kimseyi sokmuyordu. Bugün ilk defe muhtarı da aldık gittik. Sırtlanların üreme alanı orası. Bilimsel bir çalışma yapılmış burada. Bunu bilen kişiler bunu yaptığını düşünüyorum. Kaybın gerçekleştiği ilk baştan beri, köpeğin bulunması, 74 gün sonra gelmesi. Köpek geri geldikten sonra ben bunun cinayet olduğunu düşünüyorum. Düşünün birini o şekilde oradan yukarıya taşıyamazsınız, bu adam oraya gidebilir mi? Gidemez."

Öte yandan cenazenin bulunduğu bölgede inceleme yapan ekip, Berzeg'in eşinin ve kızının bıraktığı mektupla karşılaştı. Mektupta şu ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı: "Babamız, eş, değerlerin insanı. Bizi bu adil dünyada geride bıraktın. O çok sevdiğin ormanını içinde bıraktın. Zihnini temizleyip dinlenmeye geldin. Biliyoruz ki yok bakilik. Biliyoruz nedir bizim kökenimiz. Yİne de uzay ve zamanda salınıyoruz. Başlangıç ve sonuç burada. İyi yanı da şunu bilmemiz: bizden hiçbir şey çalınmadı. Yaşadığın sürece tutunuyoruz., tüm kalbimizle, ruhumuzla güveniyoruz. Bu adil.