Korhan Berzeg'in sır ölümünde araç detayı! Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor

"Jandarmalar kemiklerin bulunduğu alana kimseyi sokmuyordu. Bugün ilk defe muhtarı da aldık gittik. Sırtlanların üreme alanı orası. Bilimsel bir çalışma yapılmış burada. Bunu bilen kişiler bunu yaptığını düşünüyorum. Kaybın gerçekleştiği ilk baştan beri, köpeğin bulunması, 74 gün sonra gelmesi. Köpek geri geldikten sonra ben bunun cinayet olduğunu düşünüyorum. Düşünün birini o şekilde oradan yukarıya taşıyamazsınız, bu adam oraya gidebilir mi? Gidemez."



Öte yandan cenazenin bulunduğu bölgede inceleme yapan ekip, Berzeg'in eşinin ve kızının bıraktığı mektupla karşılaştı. Mektupta şu ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı: "Babamız, eş, değerlerin insanı. Bizi bu adil dünyada geride bıraktın. O çok sevdiğin ormanını içinde bıraktın. Zihnini temizleyip dinlenmeye geldin. Biliyoruz ki yok bakilik. Biliyoruz nedir bizim kökenimiz. Yİne de uzay ve zamanda salınıyoruz. Başlangıç ve sonuç burada. İyi yanı da şunu bilmemiz: bizden hiçbir şey çalınmadı. Yaşadığın sürece tutunuyoruz., tüm kalbimizle, ruhumuzla güveniyoruz. Bu adil.