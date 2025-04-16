Köpek saldırısı sonrası sokağa çıkmaz hale geldi!

"Bu saldırıdan dolayı sokağa çıkamıyorum ve balkondan dışarıyı izliyorum"

Köpek saldırısı sonrası korkudan evden çıkamadığını belirten Zekiye Atmış, "Doğu Park Sitesi'nden çıkarken, saat 18.00'de iş çıkışında yolda yürürken hiç görmediğim bir şekilde 3 köpeğin saldırısına uğradım. Onları görmedim ve nerede olduklarının bile farkında olmadan hemen iki bacağıma saldırdılar. Köpekler pantolonumu paramparça yaptılar ve yere düşürdüler beni. Ben de canımı kurtarabilmek için bağırdım ve insanların sayesinde canımdan olmadım. Baldırımdan ve dizüstünden ısırdı. Bu saldırıdan dolayı sokağa çıkamıyorum ve balkondan dışarıyı izliyorum. Yarın bir gün işe başlayacağım zaman nasıl gideceğimi şimdiden düşünüyorum. Pantolonumu hemen üstümden çıkarttılar onu görmemem için çöpe attılar. Ben de bir yan etki yaptığı için şimdiye kadar toparlanamıyorum, uykularımda bile o korkuyu hissediyorum. İki omuzdan ve dün 2 tane de bacağımdan serum yedim, tedaviler devam ediyor" dedi.