• 05 Mart 2022 - 21:31 • Son Güncelleme:
Konyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu! Resmen dağıldılar, yıllar sonra bir ilk! Gomis olay oldu, hakem bile inanamadı! Domenec Torrent'ten flaş hamle Erick Pulgar...
Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ligde 2 maçtır galip gelen Galatasaray, Konyaspor'u da yenerek 4.5 ay aradan sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanmak istiyordu. Konyaspor ise 4 haftalık galibiyet serisini dindirmek için sahaya çıktı. Ev sahibinin üstünlüğü ile geçen maç müthiş mücadeleye sahne oldu. İzleyenlerin bir dakika bile sıkılmadığı karşılaşma 2-0 Konyaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçta sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Galatasaray'ın golcüsü Gomis, Konyaspor ceza sahasında garip bir olay yaşadı. Öte yandan sarı-kırmızılıların devre arası transferlerinden Erick Pulgar'ın performansı gündem oldu. İşte son dakika haberin detayları...
• 05 Mart 2022 - 21:31 • Son Güncelleme:
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İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray, 2017'den sonra bir ilk yaşadı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
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TORRENT PULGAR'I TERCİH ETTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, geçen hafta Rizespor maçın ilk 11'de yer verdiği Omar, Taylan ve Mostafa Mohamed'i kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Boey, Pulgar ve Gomis sahaya çıktı.
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