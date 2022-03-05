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GalatasarayKonyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu! Resmen dağıldılar, yıllar sonra bir ilk! Gomis olay oldu, hakem bile inanamadı! Domenec Torrent'ten flaş hamle Erick Pulgar...
HaberlerGalatasaray Haberleri Konyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu! Resmen dağıldılar, yıllar sonra bir ilk! Gomis olay oldu, hakem bile inanamadı! Domenec Torrent'ten flaş hamle Erick Pulgar...
• 05 Mart 2022 - 21:31 • Son Güncelleme:

Konyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu! Resmen dağıldılar, yıllar sonra bir ilk! Gomis olay oldu, hakem bile inanamadı! Domenec Torrent'ten flaş hamle Erick Pulgar...

Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ligde 2 maçtır galip gelen Galatasaray, Konyaspor'u da yenerek 4.5 ay aradan sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanmak istiyordu. Konyaspor ise 4 haftalık galibiyet serisini dindirmek için sahaya çıktı. Ev sahibinin üstünlüğü ile geçen maç müthiş mücadeleye sahne oldu. İzleyenlerin bir dakika bile sıkılmadığı karşılaşma 2-0 Konyaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçta sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Galatasaray'ın golcüsü Gomis, Konyaspor ceza sahasında garip bir olay yaşadı. Öte yandan sarı-kırmızılıların devre arası transferlerinden Erick Pulgar'ın performansı gündem oldu. İşte son dakika haberin detayları...

• 05 Mart 2022 - 21:31 • Son Güncelleme:
1Konyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu Resmen dağıldılar, yıllar sonra bir ilk Gomis olay oldu, hakem bile inanamadı Domenec Torrentten flaş hamle Erick Pulgar...
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İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray, 2017'den sonra bir ilk yaşadı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2TORRENT PULGARI TERCİH ETTİ

TORRENT PULGAR'I TERCİH ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, geçen hafta Rizespor maçın ilk 11'de yer verdiği Omar, Taylan ve Mostafa Mohamed'i kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Boey, Pulgar ve Gomis sahaya çıktı.

3Marcaonun kafasına dikiş

Marcao'nun kafasına dikiş

Mücadelede dakikalar 4'ü gösterdiğinde Galatasaraylı Marcao ile Abdülkerim Bardakçı hava topuna yükselirken çarpıştı.

4Konyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu Resmen dağıldılar, yıllar sonra bir ilk Gomis olay oldu, hakem bile inanamadı Domenec Torrentten flaş hamle Erick Pulgar...

Ali Şansalan'ın oyunu durdurmasının ardından iki oyuncuya da saha içerisinde sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Marcao'nun kafasına dikiş atıldı.

5Ahmed Hassan fileleri havalandırdı

Ahmed Hassan fileleri havalandırdı

Konyaspor'da gol perdesini açan isim Ahmed Hassan oldu. Rahmanovic'in pasında ceza sahası içinde Bytyqi topa buluştu. Bytyqi'nin arka direğe ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Ahmed Hassan skoru 1-0'a getirdi.

6Konyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu Resmen dağıldılar, yıllar sonra bir ilk Gomis olay oldu, hakem bile inanamadı Domenec Torrentten flaş hamle Erick Pulgar...

Yoğun taraftar desteğinde oynanan maçın 16. dakikasında Konyaspor ceza sahası içinde topla buluşan Fransız golcü, hakemin oyunu durdurduğunu sanıp topu eline aldı.

7Konyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu Resmen dağıldılar, yıllar sonra bir ilk Gomis olay oldu, hakem bile inanamadı Domenec Torrentten flaş hamle Erick Pulgar...

Daha sonra hakem topu Konyaspor’a verince Gomis tüm arkadaşlarından özür diledi ve "Düdük çaldı zannettim" diyerek açıklama yaptı.

8Konyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu Resmen dağıldılar, yıllar sonra bir ilk Gomis olay oldu, hakem bile inanamadı Domenec Torrentten flaş hamle Erick Pulgar...

Maç, 1-0 ev sahibinin üstünlüğü ile devam ederken gelişen Galatasaray atağında Gomis talihsiz bir an yaşadı.

9Rahmanovic farkı 2ye yükseltti

Rahmanovic farkı 2'ye yükseltti

Müsabakada dakikalar 20'yi gösterdiğinde Konyaspor'da Rahmanovic farkı 2'ye yükseltti. Sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda Adil Demirbağ'ın kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü. Rahmanovic müsait pozisyonda şık bir kafa vuruşu yaparak skoru 2-0 yaptı.

102017den sonra bir ilk

2017'den sonra bir ilk

Opta'nın verilerine göre; Aralık 2017'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında iki kafa golü yiyen Galatasaray (vs Yeni Malatyaspor), daha önceki 68 karşılaşmada aynı sayıda kafa golüne izin vermişti.

11Konyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu Resmen dağıldılar, yıllar sonra bir ilk Gomis olay oldu, hakem bile inanamadı Domenec Torrentten flaş hamle Erick Pulgar...

Öte yandan Sarı-kırmızılıların devre arası transferlerinden Erick Pulgar'ın performansı gündem oldu.

12KONYASPOR MAÇI PERFORMANSINA ELEŞTİRİLER

KONYASPOR MAÇI PERFORMANSINA ELEŞTİRİLER

Konyaspor karşısında 59 dakika sahada kalan Erick Pulgar'ın performasnı, sosyal medyadada çok konuşuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Şilili futbolcu için eleştiri paylaşımları yaptı.

13Konyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu Resmen dağıldılar, yıllar sonra bir ilk Gomis olay oldu, hakem bile inanamadı Domenec Torrentten flaş hamle Erick Pulgar...

Sarı-kırmızılılar 35 puanda kaldı. Ligde 4 karşılaşma sonrası galibiyet alan Konyaspor'un puanı ise 52 oldu.

14Konyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu Resmen dağıldılar, yıllar sonra bir ilk Gomis olay oldu, hakem bile inanamadı Domenec Torrentten flaş hamle Erick Pulgar...

Galatasaray 10 Mart'ta Camp Nou'da Barcelona'ya konuk olacak. Ligin 29. haftasında ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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Konyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu! Resmen dağıldılar, yıllar sonra bir ilk! Gomis olay oldu, hakem bile inanamadı! Domenec Torrent'ten flaş hamle Erick Pulgar...

Konyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu! Resmen dağıldılar, yıllar sonra bir ilk! Gomis olay oldu, hakem bile inanamadı! Domenec Torrent'ten flaş hamle Erick Pulgar...

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