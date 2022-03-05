Konyaspor - Galatasaray maçına damga vurdu! Resmen dağıldılar, yıllar sonra bir ilk! Gomis olay oldu, hakem bile inanamadı! Domenec Torrent'ten flaş hamle Erick Pulgar...

2017'den sonra bir ilk

Opta'nın verilerine göre; Aralık 2017'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında iki kafa golü yiyen Galatasaray (vs Yeni Malatyaspor), daha önceki 68 karşılaşmada aynı sayıda kafa golüne izin vermişti.