Konyalı esnafın matematik yeteneği görenleri şaşkına çeviriyor: Hesap makinesi kullanmıyor, saniyeler içince hesaplıyor

GENÇLERİN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURMALARINI TAVSİYE EDİYORUM
Gelen müşterilerin yaşlarından kaç gün, saat ve dakikadır hayatta olduğunu hesaplayan Mehmet Saltık, “Birincisi Allah vergisi, ben hesap makinesi kullanmıyorum, beyin devamlı canlı duruyor. Her şeyden önce Allah vergisi kök var. Örnek veriyorum, 29 yaşındaki bir kişi, 254 bin 40 saat, 10 bin 585 gündür hayatta. Allah'ım uzun ömürler versin. Bu şekilde anında hesap ettiğim bir şey. Allah’ım vermiş çok şükür. Gençlerimize telefonu hiç tavsiye etmem, internet tavsiye etmem. Bol bol çalışma tavsiye ediyorum, gençlerimize kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. En güzel şekilde sağlıklı, sıhhatli yaşamalarını isterim gençlerimizin” şeklinde konuştu.Mahalle sakinlerinden Seyit Öztürk, “Mehmet benim arkadaşım olur, çocukluğundan beri tanırım. Doğru hesaplama özelliği her babayiğidin harcı değil. Böyle bir zeka var. Bu yaşına göre maşallah iyi” dedi.