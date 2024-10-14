Konyalı esnafın matematik yeteneği görenleri şaşkına çeviriyor: Hesap makinesi kullanmıyor, saniyeler içince hesaplıyor

İlkokul döneminde arkadaşlarına ders verdiğini anlatan Mehmet Saltık, “İlkokul dönemlerinde kendim de farkındaydım ama esas öğretmenim fark etti. Üçüncü ve beşinci sınıfı aynı öğretmende okudum. Öğretmenim babama gelmiş, ‘Aman İsmail abi, Mehmet'i boşa götürmeyelim okutalım’ demiş. O zaman da 1975 döneminde terör, sağ sol davası vardı, korktum. Babamın bakkala bir girdim, 50 yıldır bu bakkalda devam ediyorum.İkinci, üçüncü sınıfta öğretmen bana öğrenci arkadaşları verirdi, ben de bu 5-6 kişilik gruplara ders çalıştırırdım. Bir anımı anlatayım; dükkandayken 20-25 kalem ürün alan fabrikatörün birisine aldıklarının fiyatını saniyesinde söyledim. O da bana ‘Oğlum sen burada kendini çürütme, çarşıya in kendini geliştir’ dedi ama çocukluk işte durgunluk da vardı haliyle bir hamle yapamadım. Burada devam ediyoruz, ömrümüz burada geçti” dedi.