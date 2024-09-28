Konya'da Pembe rengiyle bilinen Meyil Obruk Gölü tamamen kurudu

'GELECEĞE SADECE BİR ÇÖL BIRAKACAKMIŞIZ GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Prof. Dr. Yaşar Eren, "Orta ve Batı Anadolu'da havzalarda, ovalarda, 2000'li yıllardan sonra özellikle aşırı tarımsal sulama, küresel ısınma ve bunun oluşturduğu değişik nedenlerden dolayı, Orta ve Batı Anadolu'da sulak alanlarımızın büyük bir çoğunluğu maalesef gözlerimizin önünde yok oldu. Geçmiş yıllarda Meke Gölü vardı, Çıralı Obruğu vardı, Meyil Obruğu vardı. Şu anda bölgede sadece Kızören Obruğu'nda su bulunuyor.