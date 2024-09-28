Konya'da Pembe rengiyle bilinen Meyil Obruk Gölü tamamen kurudu
Konya'da karstik yapısı ve yaz mevsimine doğru pembe renge bürünmesi ile ünlenen Meyil Obruk Gölü, tamamen kurudu. Konya Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yaşar Eren, "1970 yılında 31 metre su derinliği ölçülmüş. Yaklaşık işte, 50 yıl sonra şu anda, maalesef herhangi bir su gözlenmiyor. 31 metre derinliğindeki su yok olmuş" dedi.
Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)
• 28 Eylül 2024 - 12:55 • Son Güncelleme:
Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)
• 28 Eylül 2024 - 12:55 • Son Güncelleme: