Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi, bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Enkaz altındakilerden birinin elini görüp tutan arama kurtarma ekibi, “Eli tuttum eli. Allah'ın izniyle seni çıkartacağım seni. Hiç canını sıkma tamam mı?” diyerek moral vermeye çalıştı. Ardından diğer kazazedeyi görünce de “O merhaba dostum. Maşallah. Allah'ın izniyle bendesin, sıkıntı yok” diye onu da telkin edip su verdi.