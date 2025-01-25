Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi, bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bina çöktü. Binanın çökme anı ortaya çıkarken enkazdan çalışmalar sonucu 3 kişi sağ olarak çıkarılırken, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'ya gelerek yıkılan sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya, yaptıkları incelemede binada 79 kişinin ikamet ettiğini, tek tek telefonla ulaşılmaları sonucu enkaz altında sadece 5 kişinin olduğu bilgisine ulaştıklarını söyledi. İşte detaylar...
• 25 Ocak 2025 - 08:11 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2025 - 08:11 • Son Güncelleme: