Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 3 kişi sağ olarak kurtarıldı

BAKAN YERLİKAYA: GÖÇÜK ALTINDA 3 KİŞİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olay yerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: AFAD, İtfaiye, Emniyet, Jandarma 112, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'larımızdan toplam 962 personel, 216 araç şu an arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yani devletin tüm kurum ve kuruluşları, büyükşehir ilçe belediyelerimiz, civar vilayetlerden AFAD koordinasyonunda gelen 12 vilayetten gelen alanında uzman arama kurtarma ekiplerimiz en fazla canlara ulaşmaya çalışıyor.AFAD başkanımız göçük altında kalan vatandaşlardan bir tanesinin daha canlı olduğu ile ilgili güzel bir haber getirdi. Temennimiz bir an önce ona da ulaşmak.