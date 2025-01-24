Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 3 kişi sağ olarak kurtarıldı
Konya’nın Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Olayda 2 kişi yaralı olarak kurtuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "İçerde yaşayan 2 kişinin kurtulduğunu 5 kişinin enkaz altında kaldığını gördük. 4 saat sonra 2 kişiyi kurtardık. Enkazın altında şu an 3 kişinin olduğunu düşünüyoruz. Bir güzel haber daha bir kişinin daha yaşadığını öğrendik. Temennimiz ona da ulaşmak" dedi. Öte yandan yıkılan binanın kolanlarının kesildiği yönünde iddialar da var. Bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucu üçüncü kişi de sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AA DHA
• 24 Ocak 2025 - 21:24 • Son Güncelleme:
AA DHA
• 24 Ocak 2025 - 21:24 • Son Güncelleme: