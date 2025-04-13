Konya'da 25 yıldan beri su değirmeni işleten vatandaş, bölgesinde mesleğin son temsilcisi
Konya'nın Bozkır ilçesinde çeyrek asırdır suyla çalışan un değirmeni bahar aylarında su seviyesi yeterli olduğunda hizmet veriyor. Su değirmenini eşiyle birlikte işleterek ata buğdayını öğütüp esmer un elde eden Ömer Kök, ilçedeki son değirmenci olduğunu belirterek, "Bugün ben bıraksam, bu değirmende un öğüten kimse kalmaz. Eşimle ikimiz devam ettirmekteyiz, çalıştırmaktayız. Artık burası son olan gibi bir yer ama daha biz ölmediğimiz müddetçe devam edeceğiz, çalıştıracağız. Ve artı yanıma çalışacak biri bulabilirsem, üretecek, ona da öğreteceğim. Üretip tekrar bunların devam ettirmesini sağlamaya çalışacağım ömrümüzün yettiği kadar' dedi.
KONYA (İHA) -
• 13 Nisan 2025 - 12:11 • Son Güncelleme:
KONYA (İHA) -
• 13 Nisan 2025 - 12:11 • Son Güncelleme: