Kolesterolü düşürüyor, kanserle savaşıyor! Suyu çok faydalı, tansiyonu düşürüyor...
Suya katıldığında kilo verdiriyor, kolesterolü düşürüyor. Antioksidan açısından çok zengin, Doğu tıbbında çağlar boyunca kullanıldı. Suyu eklem ağrısı ve osteoartrit gibi rahatsızlıkları hafifletiyor, kansere yol açan serbest radikallerle savaşıyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Kalp atış hızında ve kan basıncında azalmayı sağlıyor, kan şekerini ve metabolizmayı düzenliyor. İltihapları gideriyor, yatıştırıcı etkisi ile sinir krizlerini önlüyor. İnsülin salınımını artırıyor, tansiyonu düşürüyor ve karaciğer işlevlerini koruyor.
Bazı gıdaların zayıflamaya sağladıkları fayda inanılmaz! Hint dutu olarak da bilinen noni meyvesi genel vücut sağlığına düzenlediği kadar kilo vermeye de yardımcı oluyor. Üstelik sadece 30 gramlık noni suyu ile zayıflamak mümkün. Her gün bir bardak suya eklenmiş noni suyu ile günlük diyetinizi destekleyebilir, metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Merak edenler için, işte noni suyunun faydaları ve zayıflamaya olan etkisi...
NONİ MEYVESİ (HİNT DUTU) NEDİR?
Noni meyvesi ya da bilinen diğer adıyla Hint dutu, Güneydoğu Asya ve Pasifik Adaları gibi tropikal bölgelerde yetişen kendisi küçük, etkisi büyük bir meyvedir. Antioksidan açısından o kadar zengin ki Doğu tıbbında çağlar boyu bu meyve kullanıldı.
SUYUNDA ŞİFA VAR
Noni, macun veya toz kıvamına getirilebilir veya preslenerek suyu çıkarılabilir.Yapılan araştırmalar, noni meyvesinin suyunun eklem ağrısı ve osteoartrit gibi rahatsızlıkları hafiflettiğini, kansere yol açan serbest radikallerle savaştığını ve bağışıklığı güçlendiren bir C vitamini kaynağı olduğunu ortaya çıkardı.
Yapılan bir çalışmada tütün kullanan katılımcılara bir ay boyunca noni suyu içirildi ve kardiyovasküler hastalık riskinin azaldığı ortaya çıktı. Ayrıca kötü kolesterol ve trigliseritleri de önemli ölçüde azalttı.
ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUYOR
Sigara içmeyen bir başka grup üzerinde yapılan deneyde ise noni suyu, kalp atış hızında ve kan basıncında azalmayı sağladı. Noni suyunun ayrıca kan şekerini ve metabolizmayı düzenlediği ve kandaki yağı azaltarak tokluk hormonunu artırdığı da biliniyor. Bu sayede kilo alımının önüne geçilmesini sağlıyor.
NONİ SUYU NASIL TÜKETİLMELİ?
Noni suyunun sağlığa olan faydaları çok olsa da tadı biraz keskindir. Bu nedenle tadını seyreltmek için bir bardak suya 30 gr. (2 yemek kaşığı kadar) kadar noni suyu ekleyerek tüketebilirsiniz.
BUNLARA DİKKAT!
Noni meyvesini ilk kez duymuş olabilirsiniz. Bu nedenle diyetinize eklemeden önce mutlaka doktorunuza danışın. Böbrek veya karaciğer sorunu yaşıyorsanız noni suyu sizin için zararlı olabilir.Yapılan bazı araştırmalarda noni suyunun tek başına bir soruna yol açmadığı, ancak noni ile birlikte tüketilen bazı bileşenlerle etkileşime girebileceği ortaya çıktı.
NONİ MEYVESİ FAYDALARI
Öne çıkan birçok farklı faydası ile beraber noni meyvesi dünya çapında önemli bitki kaynakları içerisinde gelir.
- İltihap gidericidir.
- Güçlü bir antioksidan etkisi sağlar.
- Sinir harbini önler.
- Yatıştırıcı bir etkisi vardır.
- İnsülin salınımını artırır.
- Tansiyonu düşürür.
- Karaciğer işlevlerini korur.
Bu şekilde yukarıdaki faydaları ile beraber düzenli ve dengeli bir şekilde tüketilebilecek meyve çeşitleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Türkiye'de farklı yerlerden elde edilebilecek ve tüketilecek meyveler içerisinde yer aldığını söylemek mümkün. (Posta-Milliyet)