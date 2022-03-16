Kolesterolü düşürüyor, kanserle savaşıyor! Suyu çok faydalı, tansiyonu düşürüyor...

Bazı gıdaların zayıflamaya sağladıkları fayda inanılmaz! Hint dutu olarak da bilinen noni meyvesi genel vücut sağlığına düzenlediği kadar kilo vermeye de yardımcı oluyor. Üstelik sadece 30 gramlık noni suyu ile zayıflamak mümkün. Her gün bir bardak suya eklenmiş noni suyu ile günlük diyetinizi destekleyebilir, metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Merak edenler için, işte noni suyunun faydaları ve zayıflamaya olan etkisi...